泰國越南疫情創新高　疫苗接種率跟不上！曼谷、胡志明淪熱區

▲越南胡志明市疫情最為嚴重。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

東南亞疫情持續升溫，其中泰國與越南更是越趨嚴峻。泰國10日新增91例病歿，是疫情爆發以來的新高，其中首都曼谷的疫情尤為嚴重，不論是確診數還是病歿數都高居全國之冠。越南新增1844人確診，其中有高達1300人是來自胡志明市。

泰國4月爆發第三波疫情，儘管已經過了近3個月，疫情仍未減緩，確診數字節節攀升，10日更新增9326例確診、91人死亡，病歿數創下新高，其中曼谷為疫情熱區，確診數與死亡數都是全國之冠。除了曼谷之外，其周遭的巴吞他尼府（Pathum Thani）、北欖府（Samut Prakan）和龍仔厝府（Samut Sakhon）疫情也不甚樂觀。

▲泰國推動大規模接種新冠疫苗。（圖／路透）



為此，泰國當局決定從12日起實施封鎖限制與宵禁制度，曼谷、巴吞他尼府、北欖府、龍仔厝府、佛統府（Nakhon Pathom）以及暖武里府（Nonthaburi）將禁止餐廳開放內用，同時關閉大型商場與百貨公司。另外，非獲得允許的情況下，民眾在晚上9時至隔日凌晨4時之間不得出門。泰國累計確診已達32萬6832例、2625人死亡，但疫苗接種率只有4.7%。

越南10日新增1844例確診，連續3天創新高，其中胡志明市的疫情最為嚴重，染疫人數占了約1300人。衛生當局直言，胡志明市為疫情熱區，未來幾天內新增確診數恐將持續攀升。作為疫情熱區的胡志明市已從9日起實施社交距離措施。

越南人口約9800萬人，但目前僅400萬人接種首劑疫苗，26萬人完成兩劑接種。而美國先前透過COVAX捐贈給越南的200萬劑莫德納疫苗預計於10日到貨。

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