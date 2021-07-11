南韓疫情持續嚴峻！單日「激增1324例」　僅一成人口接種2劑疫苗

▲南韓新冠疫情嚴峻，首爾新增最多確診者。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠疫情因Delta變種株擴散、以及數起大型群聚感染而升溫，光是單日新增確診數便連續3天超過1300例，更是連續3天刷新疫情以來的新高紀錄。對此，政府決定從明（12）日起針對首都圈實施第4級最高警戒，晚間6時以後禁止包括3人以上的聚會，而各級學校則轉換成遠距教學。

根據《韓聯社》報導，截至11日0時為止，南韓今（11）日上午9時30分共通報1324起新增病例，連續3天刷新新冠疫情爆發以後1年6個多月以來的新紀錄，其中境內感染為1280例、境外移入為44例，重症患者維持143人，同時僅新增5例死亡。目前南韓共累計16萬8046例確診、2043例死亡。

從新增確診者分佈的地區來看，首都圈新增964例（首爾占501例、京畿道占399例、仁川占64例），連續4天新增超過900例；慶尚南道新增63例；釜山新增53例；大田、忠清南道各新增31例；濟州島新增24例；大邱新增23例；光州、蔚山各新增22例；江原道新增20例；慶尚北道新增10例等。

▲即使疫情攀上顛峰，仍有不少民眾晚間10時還在首爾漢江公園飲酒、聚會。（圖／達志影像）

從主要群聚感染案例來看，首爾市江南區現代百貨公司多層職員確診，累計104人感染；京畿道城南市、富川市、高陽市、議政府市、仁川市8間英語補習班外籍教師相約前往首爾市麻浦區某餐廳聚餐，造成教師、學生、家長、餐廳從業人員等共355人染疫，其中甚至包含Delta變種株感染者。

統計指出，南韓截至目前為止共有1558萬6442人接種第1劑新冠疫苗，占全國總人口比率為30.4%，587萬1559人完成第2劑疫苗接種，占全國總人口比率為11.4%。

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