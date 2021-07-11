比利時爆首例「同時感染2變異株」快速死！　彭博：下波疫情強敵

▲比利時首例同時感染2種新冠變種病毒的老婦人，在確診5天內死亡，醫師呼籲更重視變異株檢測。（示意圖／路透）

記者張寧倢／編譯

比利時一名9旬老婦3月因感染新冠肺炎去世，而研究人員10日於歐洲臨床微生物學與傳染病大會表示，老婦身上同時驗出英國Alpha和南非Beta等2種變異株，被確認為比利時第一例雙重變種病毒感染，而且這種「雙重感染」現象可能已被輕忽，《彭博》更認為這可能是下波疫情的強敵。

根據BBC報導，這名比利時90歲婦人未曾接種新冠疫苗，3月份她在多次摔倒後就醫，卻因此被驗出陽性反應，但她的呼吸道症狀迅速惡化，5天後隨即死亡。研究人員針對她的呼吸道樣本進行變異株檢測時發現，她同時感染了英國Alpha和南非Beta變異株，由於患者生前獨居，但有多名工作者曾到府進行護理照料，無法確定感染源，也不確定「雙重感染」與病情快速惡化有無關聯。

研究負責人、分子生物學家范克柏肯（Anne Vankeerberghen）表示，當時這兩種變異株都在比利時流行，所以婦人可能是從2名不同患者身上感染了病毒，雖然比利時尚未出現第2起類似的病例，但由於全球對變異株的檢測有限，這種雙重感染的現象可能「遭到低估」，呼籲增加使用快速PCR檢驗儀來確認病毒基因定序，至關重要的是，必須針對同時感染多種病毒的現象保持警戒。

報導稱，巴西1月就曾報告2起同時感染2種新冠病毒的病例，其中一種是首見於巴西的Gamma變異株，葡萄牙最近也有一名17歲新冠患者在治療過程中似乎又感染第2種病毒株。《彭博》指出，儘管這種雙重或多重感染的概念非全新，但比利時90歲的死亡病例警示了，全球對抗下一波疫情的另一個「重大風險」。

英國華威大學病毒學家、分子腫瘤學教授勞倫斯（Lawrence Young）表示，同一人感染多種病毒株並不令人意外，但確實有必要對此進行更多研究，以確定是否會影響患者病情，以及是否會降低、損害疫苗的有效性。

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