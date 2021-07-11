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海地第一夫人重傷首發聲明：我正在哭泣！　揭總統遭暗殺原因

▲▼ ▲海地第一夫人瑪婷（Martine Moise）與總統摩依士（Jovenel Moise）。（圖／達志影像／美聯社）

▲海地第一夫人瑪婷與總統摩依士遭暗殺，只有瑪婷活下來。（圖／達志影像／美聯社）

中央社太子港10日綜合外電報導

海地總統摩依士於7日凌晨在自宅遇刺身亡，第一夫人瑪婷受重傷後轉送美國邁阿密醫院治療。她今天首度發表公開聲明，指控敵人想要毀掉摩依士的夢想、願景以及意識形態。

瑪婷（Martine Moise）今天自接受治療的邁阿密醫院發表以海地克里奧爾語（Creole）錄製的聲明，並在她的官方推特帳號張貼聲明。海地國內電台也播放她的錄音聲明。

瑪婷在聲明中說：「我活下來了，感謝上帝。但我失去了我深愛的夫婿若弗內爾．摩依士（Jovenel Moise），我們攜手共同奮鬥超過25年。在所有這些年來，家中總是洋溢著愛。但突然間，那些傭兵闖進來，開槍掃射我的夫婿。」

瑪婷又說：「你得是惡名昭彰的冷血罪犯，才膽敢暗殺像摩依士這樣的總統，連讓他開口說話的機會也不給。」

她還說：「你們知悉摩依士總統是在對抗什麼。這些人僱用傭兵刺殺摩依士總統以及他的家人，是因為興建道路、電力和飲用水供應計畫，以及籌辦公投和選舉…。」

瑪婷接著說：「暗殺摩依士總統的那些傭兵目前已遭關押，但其他傭兵現在想要毀掉他的夢想、他的願景、他的意識形態。」

「我正在哭泣，那是真的，但我們不能讓國家迷失方向，我們不能讓他的鮮血白流。」

瑪婷承諾不久就會透過臉書（Facebook）與海地人直接交流，「我絕不會拋棄你們」。

海地警方表示，他們已逮捕涉案的10多人，大部分是哥倫比亞退役軍人，且正在追緝其他涉案嫌犯，但目前仍不清楚到底是誰僱用暗殺團隊以及動機何在。

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