歐盟首例！　這國家禁止「未接種疫苗者」入境

▲馬爾他首都瓦萊塔（Valleta）。（圖／記者蕭采薇攝，下同）

中央社

馬爾他衛生部長費恩（Chris Fearne）表示，14日起將禁止未接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗者入境，並說馬爾他是目前歐洲聯盟第一個採取此措施的國家。

費恩在記者會上表示：「我們會是第一個這麼做的歐盟國家，但我們必須保護我們的社會。」

這個地中海小國5日開始，每天新增確診病例倍增，因此祭出此措施。

目前為止，旅客如果完整接種疫苗或出示PCR陰性證明，就能夠入境馬爾他。但英國旅客是唯一例外，因為Delta變異株肆虐英國，因此英國旅客已被要求必須完整接種疫苗。

費恩說，近來新增病例激增，旅客占多數，他們在登機前皆出示檢驗陰性報告，但都尚未接種疫苗。多數確診者是英語語言學校的學生，這些學校14日起將關閉。

費恩說，馬爾他只認可歐盟和英國發放的疫苗證明。

他說，歐盟所謂的「綠色通行證」內容包括疫苗接種證明、檢測結果證明以及曾染疫民眾的康復證明三類。

不過介於5到12歲未接種疫苗的孩童為唯一例外，如果他們檢驗結果為陰性，還有完整接種疫苗的雙親陪同，就可以入境馬爾他。

馬爾他完整接種成人人口達79%，預期此數據將提高到85%。