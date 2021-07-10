暗殺者輕易進入官邸！海地總統刺殺案疑有內鬼　總統侍衛長遭查

▲摩依士刺殺案最大的疑點在於，暗殺者是如何輕易地進入戒備森嚴的總統官邸。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

海地總統摩依士（Jovonel Moïse）遇刺身亡，目前警方已鎖定28名嫌犯，其中17人出身哥倫比亞軍人、2人為美國籍，還有5人在逃。首都太子港檢察官已傳喚總統衛隊隊長、總統府安全部長和兩名資深保鑣接受質詢，釐清傭兵是如何輕易地進入總統官邸進行暗殺。

根據《紐約時報》報導，太子港首席檢察官克勞德（Bedford Claude）表示，摩依士刺殺案最大的疑點在於，暗殺者是如何輕易地進入戒備森嚴的總統官邸，且從目前的監視器畫面可以看到，這些暗殺這並未遭到數十名保鑣「奮力阻擋」。

為了調查此案，克勞德已傳喚總統府安全部長埃拉爾（Dimitri Hérard）、總統衛隊隊長西維爾（Jean Laguel Civil）以及兩名資深保鑣在14日接受質詢。到目前為止，海地當局還未提供是誰在背後策畫這起行動的動機和線索，但他們認為有外國人士參與。

警方指出，28名嫌疑犯中，除了有2人來自美國以外，其餘皆是哥倫比亞人，還有17人是哥倫比亞退役軍人，被懷疑是外國的雇傭兵。哥倫比亞馬奎斯（Iván Duque）9日和海地臨時總理喬塞德（Claude Joseph）通話表示，願全力合作找出摩依士的遇刺真相。

喬塞德7日宣布進入戒嚴狀態，並接管警察和軍隊；但摩依士遭暗殺前已任命亨利（Ariel Henry）為新總理，因此他也出面強調，他才是真正合法的總理。此外，海地參議院9日提名議長蘭伯特（Joseph Lambert）出任臨時總統，此舉使得該國政治危機再一次深化。

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