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「性愛太耗費精力」　俄羅斯衛生官員：打完疫苗應禁慾

▲▼俄羅斯民眾開始施打「史普尼克V」（Sputnik V）新冠疫苗。（圖／路透）

▲俄羅斯民眾開始施打「史普尼克V」（Sputnik V）新冠疫苗。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡本周更新指引，要求打完新冠疫苗的民眾一週內避免激烈體能活動。如今俄羅斯地方衛生官員公開表示，性愛太過耗費精力，打完疫苗的民眾應該要避免發生性行為。

綜合每日郵報、RT報導，俄羅斯先前要求國人接種疫苗後應避免飲用伏特加、吸菸、洗三溫暖。如今薩拉托夫州衛生副部長格雷弗（Denis Grayfor）則說，「性愛是一種非常耗費精力的活動，所以我們警告已經打完疫苗的民眾，不建議接種後進行耗費體力的活動，包括性行為。」

格雷弗並未提及禁慾期應該要維持多久，然而此一說法已被部分人士認定太過頭，直言一切適量即可，別做過頭就好。此前，開發俄羅斯新冠疫苗「史普尼克-V」（Sputnik V）的機構負責人金斯伯格（Alexander Gintsburg）曾說，接種疫苗後可以從事體能活動，但別累到體力透支。

俄羅斯是全球第一個宣布註冊研發新冠疫苗的國家，但現在卻是世界各國疫苗施打率較低的國家，僅13%人口完全接種，遠低於歐洲國家平均30%的疫苗施打率。目前俄羅斯受到Delta病毒入侵正處於第3波疫情之中，9日單日新增確診數突破2.5萬例，創下此波疫情最高紀錄，接近單日2.8萬例新增確診的歷史紀錄。

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