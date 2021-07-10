Delta全球擴散！WHO急喊「疫情沒趨緩」　3大關鍵曝光

▲世界衛生組織首席科學家史瓦米那尚（Soumya Swaminathan）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

新冠變異毒株Delta蔓延全球，世界衛生組織首席科學家史瓦米那尚（Soumya Swaminathan）坦言，全球大多數地區確診數仍在持續攀升，未有疫情趨緩的明確證據，包括Delta病毒、疫苗接種慢、防疫措施放寬等都是染疫個案攀升的原因。

史瓦米那尚接受彭博採訪時表示，儘管部分國家因推行接種新冠疫苗，讓重症及住院患者人數降低，但全球大多數地區仍面臨著氧氣短缺、醫院病床數不足、死亡率高等情況，其中非洲死亡率激增至40%。

「過去24小時內，出現近50萬例確診、約9300人死亡的新冠個案」，史瓦米那尚直言，此時此刻並非疫情大流行減緩的時期，確診數增加有3大原因，包括可快速傳播蔓延的Delta病毒、疫苗接種推廣速度緩慢，及戴口罩、保持社交距離等安全防疫措施放寬。

聯合國全球衛生機構緊急情況負責人萊恩（Mike Ryan）此前指出，如今各國必須自行決定應對疫情要採取的預防措施或鬆綁限制，但新冠防疫措施解除一事必須慢慢來，「別失去現在手中所取得的成果。」

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