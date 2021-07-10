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美印太情報官：中國軍力增長不只威脅台灣　鄰國也危險

▲▼美國海軍表示，飛彈驅逐艦馬侃號與魏柏號31日航經台灣海。（圖／取自U.S. 7th Fleet官方網站）

▲ 美國海軍飛彈驅逐艦馬侃號通過台灣海峽。（圖／U.S. 7th Fleet）

文／中央社華盛頓9日綜合外電報導

美國國防部印太司令部負責情報工作的海軍少將史都德曼近日警告，中國在亞洲持續增長的軍力提高了北京當局對鄰國發動戰爭的危險性，台灣只是可能的目標之一。

史都德曼（Mike Studeman）是美軍印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）J-2部門最高情報軍官，他本月7日在一場會議中說，美軍正在加強武器和裝備，為將來可能因台灣或其他美國盟友爆發的區域衝突做準備。

「華盛頓時報」（Washington Times）報導，他於夏威夷總部透過電話在會中說：「我們要警告的是，方方面面都有危險。」

他說，若認為狀況只會出在台灣或中國高度自信、採壓迫態度的領域，就是錯誤理解個中複雜性，因為事情沒那麼簡單。

▲▼ 美軍印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）J-2部門最高情報軍官史都德曼（Mike Studeman）。（圖／翻攝自U.S. Pacific Command官網）

▲史都德曼表示，美軍正在加強武器和裝備，為將來可能因台灣或其他美國盟友爆發的區域衝突做準備。（圖／翻攝自U.S. Pacific Command官網）

史都德曼表示，不該等情報機關收到中國準備對台灣發起兩棲攻擊的警告才行動，「這只是一種情境，而且老實說，恐怕不是最有可能發生的情境」。

中國近期與印度、澳洲、日本、台灣及南海周邊國家交惡，分析家認為，北京的欺壓行動有所增加。中共領導人以往會試圖避免與鄰國發生諸多糾葛，如今的自信則被視為中國勢力及軍事信心漸長的表徵。

中國對台灣採取低強度衝突，增加了台灣海峽的危險性。史都德曼說，這波行動涵蓋資訊操作和經濟施壓。

他表示：「這場鬥爭正在進行。中國是否訴諸軍事選項還未定論，在我們看來，不是『會不會』，只是時間早晚而已。因為，只要瞭解整體問題，就該明白台灣不太可能只因經濟、資訊和外交影響就屈服。」

▲▼中國大陸遼寧號航空母艦。（圖／路透社）

▲中國大陸遼寧號航空母艦。（圖／路透社）

史都德曼的看法與印太司令部前任與現任指揮官今年稍早的言論雷同，他們曾在國會聽證會上說，中國似乎準備在2030年、甚至更早對台灣採取行動。

史都德曼表示，美國必須以冷戰時期對抗蘇聯的同樣模式來反制中國。

他說，海軍情報官員用「為時已晚」4字來總結當前與中國的情勢，已故美國將軍麥克阿瑟（Douglas McArthur）過去談到未能阻止二戰發生時，也用過這幾個字。

史都德曼說：「太晚理解潛在敵人的致命意圖。太晚意識到生死存亡的危險。太晚做好準備。太晚聯合所有可能的力量來抵抗。」

印太司令部情報部門已向美國政府決策者提出有關中國在區域內的危險性和意圖的戰略警告。但美軍參謀首長聯席會議主席密利（Mark A. Milley）先前對於美中衝突的風險做出較為慎重的評估，與史都德曼的直言不諱的警告形成對比。

史都德曼表示，他相信美軍會對中國武攻台灣發出適當警告，但就算為台灣發出90天的戰略警告，問題在於「我們是否已建立起處理這類可能發展狀況的必要能力」。

史都德曼表示，像中國這樣的對手，對於戰爭有著與美國截然不同的概念，對中國來說，「日日皆作戰，也就是不斷為了影響力的優劣勢而戰」。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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