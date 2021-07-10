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吃魚咬到硬硬的！衰妹吐出驚見「完整噁黃大牙」　反胃作嘔到失眠

▲▼新加坡一名女子在炸魚薯條內吃到一顆牙齒。（圖／翻攝自Facebook／Complaint Singapore）

▲新加坡一名女子在炸魚薯條內吃到一顆牙齒，下同。（圖／翻攝自Facebook／Complaint Singapore）

記者葉睿涵／綜合報導

新加坡一名女子日前在享用炸魚薯條（Fish & Chips）時，竟在魚肉中咬到一顆大牙齒，讓她感到十分噁心，至今回想起還覺得反胃想吐。

據當地媒體報導，女子6日在後港的一個小吃攤外帶了一盒炸魚薯條回家享用，沒想到在她吃到第2口時，竟在軟嫩的魚肉中咬到一個硬物。女子趕緊將它吐出，卻沒想到這個藏在魚肉裡的異物，竟是一顆已經發黃的大牙齒。

▲▼新加坡一名女子在炸魚薯條內吃到一顆牙齒。（圖／翻攝自Facebook／Complaint Singapore）

一陣噁心感頓時湧上女子的喉嚨，於是她立刻將炸魚薯條帶返小吃攤。當她向小吃攤的老闆秀出這顆牙齒時，老闆也傻眼了。負責任的老闆立刻決定要再給女子一盒新的炸魚薯條，但女子實在已經沒有了食慾，因此要求老闆退款就好。

女子事後在接受當地媒體的採訪時表示，她和老闆都不知道牙齒如何進入魚肉，不過這起「魚肉驚魂案」讓她感到震驚又噁心，以至於她在吃東西時，不斷回想起那顆牙齒，頻頻作嘔，還被失眠所擾。女子還表示，她很擔心這顆牙齒藏有細菌，而自己也將這些細菌都吃下肚了。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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