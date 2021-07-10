搶領達爾文獎？南韓民眾趁4級警戒前「飛濟州島渡假」　海灘擠滿人

▲南韓首都圈即將升4級警戒，民眾紛紛轉往江原道束草海水浴場渡假。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓新冠疫情因Delta變種株急遽升溫，連3天單日新增病例數創下最高紀錄，開啟全國第4波大流行，政府緊急宣布首都圈從12日起實施第4級警戒（最高層級），控制人群移動量，維持2周。不過，此舉卻反而引來大批觀光客搭機飛往濟州島渡假，或是前往東海岸的江原道束草市，年輕族群甚至趁警戒實施前的小周末，擠滿在酒吧的餐桌喝酒、吸菸。

根據韓媒《韓聯社》、《News1》報導，即使當局對此波疫情已處於高度警戒，然而濟州國際機場從今（10）日上午起1樓大廳便擠滿觀光客，一波又一波的人潮戴上太陽眼鏡與口罩，臉上充滿著對渡假的期待、同時又牽掛著著對疫情的不安，拉著行李箱從機場離開。

▲民眾趁疫情高峰時前往濟州島海邊戲水。（圖／達志影像）

統計指出，昨（9）日有高達3萬4138名旅客到訪濟州國際機場，雖然與2周前6月25日（週五）的來客數4萬2537人、7月2日（週五）的來客數3萬6821人相比，略呈下滑趨勢，但疫情的升溫卻是無法澆熄民眾渡假的熱情，使當地業者憂心，一旦觀光客為濟州島帶來疫情，恐怕會為觀光業造成更大的損失。

報導指出，儘管濟州島的疫情與韓半島（朝鮮半島）相比較為趨緩，但即便是已接種疫苗的民眾在室內、室外都得一律依規定戴上口罩，然而不少民眾根本未確實遵守社交距離，且脫下口罩、或將口罩拉至下巴，海水浴場更隨處可見沒戴口罩的觀光客。

▲即使疫情攀上顛峰，仍有不少民眾晚間10時還在首爾漢江公園飲酒、聚會。（圖／達志影像）

另外，許多年輕民眾趁第4級警戒實施前的最後一個小周末的晚間，前往京畿道水原市、議政府市的商圈或鬧區，全部擠往酒吧門口前，等候入場飲酒聚會，酒吧內每桌擠滿消費者，其中更可見到幾名年輕男子高聲喊叫、罵髒話，等到晚間10時酒吧依規定停止營業後，又拿著啤酒瓶聚集在議政府車站前的公園，坐在長椅上飲酒。

據悉，南韓10日上午通報1378起新增病例，再度刷下疫情以來的新高。

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