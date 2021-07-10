美洲盃冠軍賽11日開打！巴西開放「7800名觀眾進場」

▲美洲盃決賽阿根廷梅西vs巴西內馬爾。（圖／翻攝自推特）



實習記者周依儒／綜合報導

美洲盃決賽將在台灣時間11日上午8時於巴西馬拉卡納足球場（Maracanã）開踢，由地主隊巴西對決阿根廷爭冠。而日前巴西里約熱內盧政府也接受南美洲足球協會的要求，允許可容納馬拉卡納足球場10％的觀眾入場觀賽，共計約7800人。

根據《美聯社》報導，馬拉卡納足球場的總容納人數約7萬8000人，而可入場的10%、7800張門票則並非透過購買取得，而是大多由南美洲足球協會邀請，這些人將在入場前48小時接受篩檢，並出示陰性證明才可進場觀賽，在場內也必須平均坐在10個觀眾席區中，且每人或家庭保持至少2公尺的距離。

▲巴西最大足球場馬拉卡納體育場。（圖／達志影像／美聯社）



報導指出，南美洲足球協會在今年初邀請約5000人於馬拉卡納足球場中觀看自由盃決賽，當時5000名觀眾皆集中在同一個觀眾席區中，群聚問題引發各界批評，里約市政府更直接開罰南美洲足球協會。日前里約市衛生局長丹尼爾（Daniel Soranz）透露，起初南美洲足球協會要求開放半個體育場，經過協調後才變成10％。

而巴西至今染疫人數及死亡人數仍高居不下，因此先前曾有報導指稱，巴西球員打算抵制比賽，直至6月13日前幾天，他們才答應出賽，不過6月底前，仍有約140名比賽相關人員的篩檢呈陽性。

另外，巴西至今已有1900萬人確診、53萬人死亡。《彭博社》數據顯示，巴西已施打8600萬劑疫苗，接種過1劑人口佔總人口30%，接種過2劑人口僅佔12%。

據悉，阿根廷足協（AFA）也宣布，由於並非在場所有觀眾都支持巴西隊，因此他們也會向在巴西的阿根廷居民發放2100張門票。