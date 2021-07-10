海地請求「美國派兵維安」遭拒絕！　華府官員：目前沒有計畫

▲摩依士遇刺後，大批民眾前往美國駐海地大使館尋求庇護，警方也因此出動維護秩序。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

我國友邦海地總統摩依士（Jovenel Moïse）7日遇刺身亡，全國陷入更動盪的局面，軍方向美軍求助，希望派遣軍隊，協助保護交通、能源電廠等重要基礎設施，卻遭華府拒絕。哥倫比亞警政署9日表示，多名嫌犯受4間公司招募，前往海地參與暗殺。

《路透社》報導，儘管美國承諾派遣聯邦調查局（FBI）、國土安全部探員前往海地協助調查，9日卻拒絕海地軍方的請求，一名政府高級官員坦言，「目前沒有提供美國軍事協助的計畫」。

另外，哥倫比亞警政署指出，4間公司涉嫌招募人員參與暗殺，槍手們分成2人、11人先後出發，經巴拿馬、多明尼加於4日抵達海地。但是，署長瓦爾加斯（Jorge Luis Vargas Valencia）並未透露公司名稱，因為一切仍在查證中。

▲海地逮捕28名涉嫌暗殺總統摩依士的嫌疑犯 。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，海地代理總理喬塞德（Claude Joseph）與美國國務卿部林肯（Antony Blinken）談話時，提出美方派遣軍隊、協助重建國安的請求；該國同時也要求聯合國安理會（UNSC）增派維安部隊。《路透社》取得文件指出，喬塞德辦公室7日為此分別致信美國駐海地大使館、聯合國駐海地辦公室。

海地選舉部長皮耶（Mathias Pierre）表示，「我們認為，港口、機場、能源電廠等基礎設施可能成為攻擊目標」，另一目的則是為了讓9月26日的總統與議會選舉如期舉行。

聯合國政治與建設和平事務部（UNDPPA）證實，駐海地使團已收到信件，目前正在進行審查。發言人狄亞茲（Jose Luis Diaz）說，「在任何情況下，是否派遣軍隊，都須交由15個會員國組成的安理會決定」。

海地原本就面臨日益嚴重的飢荒、幫派暴力與新冠疫情，如今發生總統遇刺事件，全國局勢更加混亂。參議院9日提名議長蘭伯特（Joseph Lambert）出任臨時總統，直球對決聯合國及美國支持的喬塞德，也使得該國政治危機再一次深化。

海地權力危機！參院議長任臨時總統 對決「美國支持」代理總理



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