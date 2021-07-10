東奧「閉門」賠慘了！門票已售363萬張　光退票恐損失230億

▲東京奧運將於7月23日登場。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合外電報導

東京奧運將於23日登場，如今卻因疫情升溫、東京4度進入緊急狀態，改採閉門賽。儘管如此，東奧已經售出363萬張門票，防疫成果依然未知，退費損失預估高達900億日圓（約新台幣230億元）；若之後因疫情爆發而必須取消，甚至可能立刻蒸發1.8兆日圓（約新台幣4600億元）預期收入。另外，此賽事的舉辦也將影響日本政壇走向。

日本政府、東京都政府、國際奧會、東奧組委會以及國際帕委會3月決定不開放外國旅客入境觀賽，6月將觀眾上限數訂為1萬人，9日凌晨卻緊急召開記者會，宣布東京、埼玉、千葉以及神奈川「1都3縣」賽事改採閉門方式進行。奧組委主席橋本聖子向購票民眾致歉，「這是為了防止疫情擴大，不得已才採取的措施」。

▲日本民眾反對東奧舉辦 。（圖／達志影像／美聯社）

經濟衝擊與成本

NHK、《路透社》及《富比士》等外媒報導，日本已經付出非常龐大的成本，因此不論如何都執意舉辦東奧。奧組會去年12月指出，奧運舉辦成本已達154億美元（約新台幣4.3兆元），其中包括延期1年增加的28億美元（約新台幣783億元）。若再加上後續開支，此金額如今恐怕更高。

日本原本期待透過大批外國遊客，重振經濟與旅遊觀光業，如今希望落空。野村綜合研究所（NRI）是日本最大經濟研究與諮詢公司，該機構近日發表報告指出，若完全取消奧運，將意味著失去1.8兆日圓預期收入；如果東奧演變成一場超級傳播者事件，需要再度宣布緊急狀態，經濟損失將更為慘烈。

此前，日本60多間公司支付30多億美元贊助東奧，由於賽事延期，又多支付2億美元延長契約，上述金額還不包括日本豐田（Toyota）、普利司通（Bridgestone）、Panasonic以及南韓三星電子與國際奧委會簽署、價值數億美元的頂級贊助商計畫。

轉播媒體也陷入困境，美國康卡斯特（Comcast）支付43.8億美元，買下奧運2014至2020年轉播權，子公司NBC環球此前已收取12.5億美金廣告費用，過去1年來也持續爭取贊助商支持。探索傳播（Discovery Communications）旗下擁有歐洲最大體育頻道Eurosport，他們已支付13億歐元，購買2018至2024年的奧運轉播權。

▲東京奧運將於23日登場。（圖／達志影像／美聯社）

疫情未知數

日本累計81萬6594例、1萬4885人染疫死亡，尤其首都圈疫情令人擔憂。東京都疫情回升，連日確診數破2000例，將於12日起進入第四次緊急事態。專家警告，雖然目前病例集中首都圈，未來仍可能擴散全國，且最早於印度發現的Delta變異株將逐漸成為主要毒株。

儘管東奧已經延期1年，可行性卻持續受到質疑，因為日本起初接種進度緩慢，遠遠落後美國、英國、歐盟國家與一些亞洲鄰國，儘管如今每天近100萬人施打，完整接種率卻僅達17%左右，似乎仍不足以抵抗傳染力極強的Delta病毒。此外，來自各國的運動員也屢傳確診，即使閉門比賽，仍有疫情風險。

▲日本首相菅義偉。（圖／達志影像／美聯社）

日本政壇

《共同社》報導，日本將於秋天舉行眾議院選舉，但執政黨自民黨雖在「前哨戰」東京都議會選舉勝出，席次卻未過半。首相菅義偉原本寄望透過奧運提升政府支持率，也深知若宣布緊急狀態，等於宣告奧運閉門舉辦，因此先前一直猶豫不決，最後在病例激增、專家警告及黨內外輿論之下，才終於妥協。

報導也引述消息人士說法指出，東奧在開幕前夕匆匆決定閉門舉行，地方政府起初意見分歧。據悉，東京都首先決定閉門，但另外3縣在防疫政策裡被規範為「重點措施」地區，而不是東京的「緊急事態宣言」，因此埼玉與神奈川縣都試圖在防疫規範之下尋求轉圜餘地，例如限制5000人以下入場，唯有千葉強烈同意閉門比賽。

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