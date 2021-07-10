北韓網軍肆虐！傳南韓多間軍火、研究機構遭駭客攻擊　引美國關注

▲南韓近日多間國家研究機構與軍工產業遭到疑似北韓駭客攻擊。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓近日傳出多間國家研究機構、企業等遭到駭客攻擊，推測可能是受北韓（朝鮮）指使，包括韓國原子能研究院、韓國航空宇宙產業（KAI）、核融合研究院遭受到駭客攻擊，侵入內部網路。南韓國家情報院表示，幸好核心技術資料並未外洩。

根據《韓聯社》報導，南韓國家情報院8日出席國會情報委員會全體會議，擔任委員會幹事的共同民主黨國會議員金炳基、國民力量國會議員籍河泰慶表示，韓國原子能研究院長達12天遭到疑似北韓駭客入侵，與去年下半季相比，光是今年上半季遭到國家背後駭客組織攻擊的機率就增加9%。

其實，國家情報院先前便曾勸導原子能研究院，應儘早更換密碼，但對方卻未更換密碼，才會造成此次事態發生。據悉，韓國原子能研究院早從今年5月14日起，便遭到13個外部IP透過VPN無端侵入、連接內部網路。

而核融合能源研究院也接獲國家網路安保中心通報，表示內部有2台終端機感染惡意程式碼。另外，大宇造船海洋工程公司去年11月也曾遭不明駭客攻擊，南韓防衛事業廳隨後證實這項消息，不過拒絕透露細節，僅表示並非北韓駭客所為。

對此，美國國務院發言人普萊斯（Edward Price）當地時間8日表示，北韓派遣駭客進行惡意的網路攻擊行為，已對金融機構構成重大網路威脅，且保有透過網路間諜造成具強大破壞性的網路活動之能力，要求國際社會應團結合作。

據悉，南韓軍工產業借助歐美技術而得以發展，此次連續遭到駭客攻擊，恐怕將招致不小的打擊，因為印尼從南韓購馬3艘保皋級潛艇，還投資KF-21戰機達2億美元，而南韓的FA-50戰績也出口至菲律賓，若大量裝備核心技術因駭客外洩，勢必會影響軍火產業後續出口。

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