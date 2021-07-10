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殺手被私刑爆血！憤怒海地人要警察交出嫌犯　揮刀瘋喊「燒死他」

▲ 憤怒的民眾揮舞彎刀，欲攻擊嫌犯。

記者陳宛貞／綜合外電報導

海地總統摩依士（Jovonel Moïse）7日遇刺身亡，使這個長年動盪不安的海島國家陷入更加混亂的局面。2名據稱為哥倫比亞殺手的嫌犯被憤怒的群眾逮住，一路被拖到首都太子港大街上，被眾人以彎刀揮砍、拳打腳踢，身上滿是鮮血，畫面相當驚悚。

《紐約郵報》9日報導，這2名嫌犯在摩依士私宅附近的佩蒂翁維爾（Pétion-Ville）郊區一片灌木叢中被發現。影片中可見，他們被以繩索綁在一起，其中一人上身赤裸，臉上及胸前滿是血跡。有些人抓住他們的衣服，有些則抓著繩子，不斷喊著「前進！前進！」並推著他們向前走，不時賞他們耳光。

推特上另一段影片顯示，嫌犯被民眾以彎刀攻擊，隨後被警方帶走。《美聯社》記者捕捉到警察將嫌犯帶上一輛皮卡車後離開現場，但人群緊追在後，並在警局外大喊，「他們殺了總統！把他們交給我們！我們要燒死他們！」

憤怒的群眾後來放火焚燒幾輛據信屬於嫌犯的車輛，車身上滿是彈孔，沒有車牌，且其中一輛車內有用來裝子彈的箱子。

根據《邁阿密先驅報》，當地民眾表示，無法接受外國人進入他們的國家並殺害總統的事實。《泰晤士報》報導，海地選舉與政黨關係部長皮埃爾（Mathias Pierre）也表示，民眾「非常憤怒，想要接近他們（嫌犯），燒死他們。」

海地國家警察局長查爾斯（Leon Charles）說明，已經找到5輛嫌犯用車，但其中3輛被焚燒，呼籲海地人不要動用私刑，「我要他們停下來，我們需要證據」，儘管行刺的犯人已經落網，但警方需要找到幕後主使者。

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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