殺手被私刑爆血！憤怒海地人要警察交出嫌犯　揮刀瘋喊「燒死他」

▲ 憤怒的民眾揮舞彎刀,欲攻擊嫌犯。

記者陳宛貞/綜合外電報導

海地總統摩依士(Jovonel Moïse)7日遇刺身亡,使這個長年動盪不安的海島國家陷入更加混亂的局面。2名據稱為哥倫比亞殺手的嫌犯被憤怒的群眾逮住,一路被拖到首都太子港大街上,被眾人以彎刀揮砍、拳打腳踢,身上滿是鮮血,畫面相當驚悚。

《紐約郵報》9日報導,這2名嫌犯在摩依士私宅附近的佩蒂翁維爾(Pétion-Ville)郊區一片灌木叢中被發現。影片中可見,他們被以繩索綁在一起,其中一人上身赤裸,臉上及胸前滿是血跡。有些人抓住他們的衣服,有些則抓著繩子,不斷喊著「前進!前進!」並推著他們向前走,不時賞他們耳光。

推特上另一段影片顯示,嫌犯被民眾以彎刀攻擊,隨後被警方帶走。《美聯社》記者捕捉到警察將嫌犯帶上一輛皮卡車後離開現場,但人群緊追在後,並在警局外大喊,「他們殺了總統!把他們交給我們!我們要燒死他們!」

憤怒的群眾後來放火焚燒幾輛據信屬於嫌犯的車輛,車身上滿是彈孔,沒有車牌,且其中一輛車內有用來裝子彈的箱子。

Haitian police take away a man (can't see him clearly but safe to assume Hispanic) who was being attacked with machetes by a mob in #Haiti last night. There's a short video of people swinging machetes at him that I won't tweet. pic.twitter.com/wKvPuN36im