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法院拒接受匯豐文件為「孟晚舟事件」證據　引渡案將在8月落幕

▲▼孟晚舟。（圖／路透）

▲加拿大法庭拒絕了孟晚舟律師團隊呈交新證據的要求，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

華為首席財務長孟晚舟的律師團隊在9日，申請向法庭提呈一批匯豐銀行內部文件作為孟晚舟美國引渡案的最新證據，卻遭加拿大法庭拒絕，華為對此結果表示遺憾。孟晚舟的引渡案將在8月底結束。

據路透社報導，49歲的孟晚舟因涉嫌對匯豐銀行隱瞞華為與其香港子公司星通的真實關係，並透過星通向伊朗電訊商出售電腦設備，違反美國對伊朗的制裁令，還在有關的交易上對匯豐銀行進行隱瞞，讓匯豐可能被誤導進而一起違反制裁，因此在2018年12月被捕，並可能被引渡到美國進行審理。

▲▼加拿大卑詩省法院。（圖／路透）

孟晚舟的律師團隊則辯稱，美方提供的證據少了2頁的重要資料，而這2頁資料恰好可以證明華為並未隱瞞星通和華為的真實關係，而且匯豐也清楚星通與伊朗有業務往來，因此透過香港法院取得超過300頁的匯豐內部文件，提交至加拿大法庭作為證據，卻遭加拿大法官霍姆斯（Heather Holmes）拒絕。

華為隨後發布聲明表示，他們尊重法庭裁決，但對此結果感到遺憾，因為這些文件確實可以表明匯豐清楚華為在伊朗的業務往來，並且證明美國對孟晚舟的指控並不可靠。法官霍姆斯則回應，她將在10天內以書面形式公開拒絕接受證據的理由。孟晚舟的引渡案將在8月底結束。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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