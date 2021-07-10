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快訊／健保「Covid 19通行證」成解封出行依據　陳時中下午說明

▲▼ 台北市環南市場出現新冠肺炎群聚感染確診案例，指揮中心決定針對批發市場相關從業人員與攤商展開第2次的PCR核酸篩檢，由亞東醫院團隊負責設立篩檢站，執行PCR採檢任務。醫護人員,醫療能量,疫情,防疫,陽性率,篩檢能量,疫調匡列,熱區,傳播鏈,陰性證明,社區清零,抗原快篩,核酸檢測PCR 。（圖／記者李毓康攝）

▲指揮中心對批發市場相關從業人員與攤商展開第2次的PCR核酸篩檢 。（圖／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎爆發社區感染月餘，三級警戒也持續延長，但從7/13起部分行業就可開始「微解封」，為了便於民眾出示採檢證明，健保署推出「Covid 19通行證」，作為解封後出行依據，未來也有望作為「疫苗護照」模板，下午指揮中心記者會有望進一步說明。

健保署長李伯璋表示，會推出「Covid 19通行證」的動機，在於近期因為北農、環南市場群聚，許多人都有做快篩，加上民眾施打疫苗越來越普及，才會將資訊整合在系統裡，便於未來降級後，得以直接出示篩檢或接種證明。

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李伯璋提到，目前健保快易通已經有1100萬人登錄、下載量也有600多萬人，近期會先推出國內版，衛福部現在也在規劃疫苗證明書，作為國際通行依據，希望此次推出的Covid 19通行證可以做為疫苗護照雛形。

李伯璋說，民眾下載健康存摺後，除了秀出陰性證明，若有做人工關節的民眾，也可以在機場出示健康存摺中的X光片，協助快速通關，未來在海外就醫時，也可以直接讓對方看過去曾服用的藥物，減少就醫障礙。

社區感染爆發至9日累積1.3萬人確診、718人死亡，近期疫情都集中在雙北，穿戴裝置大廠Garmin林口廠區也有1員工確診，桃園市衛生局協助針對500名員工進行採檢，昨日已採365人均陰性，指揮中心指揮官陳時中也表示，初步篩檢還沒有看到群聚現象，但還是要等全數篩檢出爐後再作判定。

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