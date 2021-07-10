掌摑店員飛踢便當還敢笑！比利時大使陸籍妻無恥行徑曝　曾教太極拳

▲比利時駐韓大使夫人相雪秋，近日又被爆與公園清潔員發生肢體衝突。（圖／翻攝自推特）

記者羅翊宬／綜合外電報導

比利時駐韓大使萊庫耶（Peter Lescouhier）的中國籍妻子相雪秋2度涉及暴力毆打事件，繼今年4月掌摑服飾店店員，近日又傳出在公園一腳踢飛清潔員的便當、賞對方巴掌。消息一出，比利時當局緊急命令萊庫耶夫妻回國，提早結束任期，韓媒在機場拍到，相雪秋登機前還刻意在鏡頭前微笑、揮手。

根據韓媒《朝鮮日報》獨家報導，萊庫耶與相雪秋在收到比利時當局的指令後，在1天以內便收拾好行李準備離開南韓，南韓外交部昨（9）日也證實，庫萊耶大使夫婦將會在該日回國，沒想到相雪秋看到媒體記者前往採訪時，竟還刻意對著鏡頭揮手、微笑，似乎享受著女星般的待遇，毫無意思反省的態度。

南韓網友對此回應，「只為萊庫耶感到可惜，取道這種中國籍老婆，如今也不能說拋棄就拋棄」、「這一切都得歸功於某人，讓大韓民國只能成為中國的屬國」、「親中的青瓦台應該感到心痛吧」、「中國人恬不知恥」、「她一定有精神上的問題」、「拜託，可不可以先教育好再派過來？」

▼相雪秋被韓媒記者拍到，刻意露出微笑，還對著鏡頭揮手，毫無羞恥心。（圖／翻攝自韓網）

據悉，相雪秋本月5日上午9時25分在首爾市龍山區漢南洞讀書堂公園，因身體不慎遭掃帚碰觸，而與65歲清潔員發生肢體衝突，還一腳踢飛對方放在椅子上的便當，雙方大開嗓門互嗆、推擠，相雪秋在過程中跌倒，送往醫院接受治療。事後，雙方皆表示不願受罰。

沒想到，清潔員事後向警方透露，早在2周前便遭相雪秋用衛生紙丟擲臉部羞辱。

根據韓媒《NewDaily》報導，相雪秋其實來自中國，在某國際機構工作時，結識被派遣至中國的萊庫耶，並與之結婚，在萊庫耶派駐立陶宛擔任大使時，便隨著丈夫前往立陶宛，在當地孔子學院教授太極拳。

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