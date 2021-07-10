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海地權力危機！參院議長任臨時總統　對決「美國支持」代理總理

▲▼ 海地參議院議長蘭伯特（Joseph Lambert，左）。（圖／達志影像／美聯社）

▲海地參議院議長蘭伯特（左）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

海地總統摩依士7日遇刺身亡後，代理總理喬塞德（Claude Joseph）7日宣布進入戒嚴狀態。但依據外媒取得的文件，海地參議院9日提名議長蘭伯特（Joseph Lambert）出任臨時總統，此舉使得該國政治危機再一次深化，直球對決聯合國及美國支持的喬塞德。

綜合路透、俄羅斯衛星通訊社等外媒報導，海地參議院9日提名蘭伯特出任臨時總統，有8名參議員投下贊成票、2人棄權表決通過，要求他在15天內建立臨時選舉委員會及政府，旨在最短合理時間內舉行選舉。

路透形容，參議院提名蘭伯特出任臨時總統的舉動，是把海地推入更深一層的政治危機當中，因為無法使用憲法來畔對應該由誰來掌權。俄羅斯衛星通訊社認為，喬塞德先前早已獲得聯合國及美國支持，如今蘭伯特是正面挑戰喬塞德。

海地參議院是該國政府僅存的民選官員機構，目前僅約三分之一議員在任，空缺席位多達20個。此前，喬塞德聲稱已接掌權力，聯合國駐海地特使萊姆（Helen La Lime）8日透露，喬塞德會持續領導海地，直到9月、11月選舉落幕為止。

▼ 海地代理總理喬塞德（Claude Joseph）。（圖／達志影像／美聯社）

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