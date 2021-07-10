海地與台邦交65年　摩依士「嚮往台灣模式」：達成驚人經濟成就

▲海地總統摩依士曾於2018年訪台。（資料照／記者林敬旻攝）



記者張方瑀／綜合報導

台灣友邦海地總統統摩依士（Jovenal Moise）遭暗殺身亡，我駐海地大使館9日也遭武裝分子闖入，讓台灣與海地的關係再度引起關注。儘管多次傳出邦交動搖消息，但摩依士2019年在總統蔡英文訪問時曾表示，非常嚮往台灣的發展模式，「台灣跨越許多經濟、政治與社會障礙，達成驚人的經濟成就。」

多年來，台灣持續向海地提供經濟支援，更提供45億元貸款協助海地升級電網，並在疫情期間捐贈了28萬個口罩。蔡英文2019年訪問海地時表示，台灣和海地有長達63年的邦誼，是相互扶持的堅實友人，強化海地電網計畫除了讓海地能夠發展國家建設，台灣廠商也能拓展海外商機，還有雙方建立更緊密的夥伴關係。

▲總統蔡英文2019年出訪海地，當時因維安考量並未安排過夜。（圖／記者陶本和攝）



摩依士則說，台灣是他們經濟成長的模範，儘管當地政局動盪，但這不會對兩國發展關係造成阻礙。他非常嚮往台灣的發展模式，尤其台灣也遭遇非常多政治障礙，不論是兩岸關係或國際關係，但台灣人知道國家利益至上的道理，「確實台灣跨越許多經濟、政治與社會障礙，達成驚人的經濟成就。」

海地在1956年承認中華民國，目前是世界上僅有的15個和台灣保持邦交關係的國家。《華盛頓郵報》指出，非洲、加勒比海和南太平洋是台灣和中國大陸的關鍵外交戰場，儘管這些地區許多國家都是小島國，但也都代表著在聯合國、世界衛生組織等國際機構的關鍵一票。

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