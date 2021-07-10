暗殺海地總統17嫌出身「哥倫比亞軍人」　專家：這國傭兵最受歡迎

▲暗殺海地總統的嫌犯有17人出身哥倫比亞軍人。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

海地總統摩依士（Jovonel Moïse）遇刺身亡震驚國際，而28名兇嫌中17人士哥倫比亞退役軍人。據了解，哥倫比亞經歷近60年的內戰，受過高度訓練的退役軍人士各國雇傭兵的首選，其收入約是當兵時的4倍之多。

摩依士遭暗殺後，海地政治局勢再度陷入動盪，而警方也表示28名嫌犯中有2人士美籍，其餘26人皆來自哥倫比亞，還有其中17人是退役軍人。根據《路透社》報導，對於想雇傭兵的人來說，哥倫比亞就是首選，因為該國近60年的內戰歷史，給了軍人絕佳的訓練機會，且對於40歲就退役的軍人來說，退休金根本不足以溫飽。

哥倫比亞武裝部隊指揮官納瓦羅（Luis Fernando Navarro）表示，招募哥倫比亞是兵荳世界各地是一個長久以來的問題，並沒有任何法律阻止這樣做，「例如杜拜就有大量哥倫比亞士兵。」

▲哥倫比亞軍人。（圖／達志影像／美聯社）



大西洋理事會的高級研究員麥克法特（Sean McFate）指出，阿聯酋一直是雇用哥倫比亞退役軍人的大戶，這些傭兵會和來自巴拿馬、薩爾瓦多和智利的武裝分子，在葉門與伊朗支持的武裝軍隊作戰。

麥克法特提到，來自拉美的退伍軍人薪水遠低於英國或美國，但這些薪資已經是他們原本當兵時薪水的4倍之多。此外，哥倫比亞退伍軍人還能使用該國國內的技術系統，因為軍方不會密切關注退伍人員。

據了解，有鎮壓叛亂和城市反恐經驗，或曾在美國和以色列等國接受過訓練的士兵，都是招募的主要對象。哥倫比亞上將札帕提洛（Eduardo Zapateiro）說，哥倫比亞人常因為經驗豐富而成為雇傭兵，「這非常可恥，因為我們訓練他們是為了其他目的。」

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