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泰國醫院「蝦皮賣疫苗」15秒完售！　1800劑莫德納吸260萬人瘋搶

▲▼ 莫德納,Moderna,疫苗 。（圖／路透）

▲ 泰國民眾上蝦皮瘋搶莫德納疫苗 。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國10日通報新增9326人確診，91人死亡，創下歷史新高，大曼谷地區今起實施封鎖14天。眼看疫情急速惡化，疫苗人人搶打，曼谷一家醫院本周開放民眾上電商平台蝦皮（Shopee）自費預約莫德納疫苗，1800劑在短短幾分鐘內搶購一空。

《路透社》9日報導，泰國近來疫情嚴峻，既有疫苗效力受到質疑，進口的mRNA疫苗卻得等到年底，使得人們迫切希望取得mRNA疫苗。拍耶泰醫院（Phyathai Hospital）日前透過蝦皮開放1800個莫德納疫苗名額，一劑售價1650泰銖（約新台幣1415元），掀起民眾瘋搶。

帳號lovesujuforever的買家留言表示，「疫苗在15秒內就消失了，能買到真的太幸運了。」另一名買家則說道，「這是一場疫苗之戰。」

蝦皮發言人9日透露，「疫苗在幾分鐘內銷售一空」，拍耶泰醫院頁面瀏覽人次達到260萬。醫院執行長同堂（Att Thongtang）表示，「疫苗以破紀錄的速度售罄，我為錯過的人感到遺憾。」醫院營運商吞武里醫療集團（THG.BK）董事長林鴻文（Boon Vanasin）則向《路透社》說明，該公司購買的80萬劑莫德納疫苗在2天內全數售完。

泰國及鄰國印尼都出現施打中國科興疫苗的醫護及第一線人員突破性感染個案，近來泰國衛生部一份內部備忘錄也暴露，政府考慮為完整接種科興的前線醫護追加施打mRNA疫苗，使得對莫德納疫苗的需求增加。

泰國也開放施打AZ疫苗，但衛生專家敦促，應在疫苗計畫中納入更多mRNA疫苗，包括輝瑞/BNT疫苗。私人醫院透過國家採購，預計今年至2022年間取得500萬劑莫德納。政府也訂購2000萬劑輝瑞，預計10月後到貨。

►泰國日增破9千例！大曼谷地區明起封城14天　總理捐薪32萬抗疫

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