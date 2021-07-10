飛夏威夷打疫苗！來回機票價「2.7萬起跳」超便宜　背後原因曝光

▲美國聯合航空。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

許多航空旅宿業者推出「疫苗旅遊團」，吸引民眾前往國外接種，順便度假放鬆。美國聯合航空（United Airlines）近期也推出優惠航班，即使在7、8月暑假旺季，從台北起飛、在舊金山轉機後抵達夏威夷檀香山，單人經濟艙來回機票最低僅2.7萬左右起跳，與平時相比幾乎「砍半」，CP值超高的票價背後，卻有一套聰明的定價機制。

▲美國聯合航空近日推出優惠航班，台北飛夏威夷檀香山票價與平時相比幾乎砍半。（圖／翻攝美國聯合航空）



▲美國聯合航空台北飛夏威夷機票價格超便宜，但機票價格隨時可能浮動。（圖／翻攝美國聯合航空）

航空公司往往根據收入管理（revenue management）原則，制定航班價格，主要考量可能並非航程距離或實際成本，而是市場需求和方便性。

在市場需求方面，以目前情況而言，部分民眾可能因家庭或商務需求，仍須往返台北與舊金山，機票需求較高，價格就可能跟著上漲。但是，想要前往夏威夷旅遊的台灣觀光客恐怕寥寥無幾，機票需求較低，或許就會出現低廉價格，以利促銷。

在方便性方面，直達航班總比轉機航班便利，更受旅客青睞，價格也自然會被拉高。航空公司為了吸引旅客，通常會將轉機航班的票價調整較低，藉此吸引消費者。

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