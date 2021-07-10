快訊／連續3天疫情破最高紀錄！南韓「激增1378例」...急升最高警戒

▲南韓疫情嚴峻，首爾警方開始加強取締在公園飲酒、用餐的民眾。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠疫情嚴峻，不僅連續3天刷新單日新增確診紀錄，更是連續4天超過1200例，可以說是早已進入第4波全國大流行，包括英語補習班、仁川某小學、首爾江南區現代百貨公司、忠清南道論山市陸軍營隊等都掀起規模較大的群聚感染。由於暑假即將到來，加上Delta變種株在年輕族群間快速傳播，因此短期內疫情無法降溫。

根據《韓聯社》報導，截至10日0時為止，南韓今（10）日上午9時30分共通報1378起新增病例，連續3天刷新新冠疫情爆發以後1年6個多月以來的新紀錄，其中境內感染為1320例、境外移入為58例，重症患者維持148人，同時僅新增2例死亡。目前南韓共累計16萬6722例確診、2038例死亡。

從新增確診者分佈的地區來看，首都圈新增1021例（首爾占501例、京畿道占441例、仁川占79例），連續3天新增超過900例；釜山新增59例；大田新增47例；慶尚南道新增36例；蔚山新增29例；忠清南道新增28例；忠清南道新增28例；光州新增20例；忠清北道新增19例；江原道新增15例；全羅北道新增14例；大邱新增12例；濟州島新增10例等。

從主要群聚感染案例來看，首爾市江南區現代百貨公司多層職員確診，累計94人感染；首爾市鐘路區某表演場所新增22例；首爾市永登浦區某餐廳累計35例；仁川市彌鄒忽區某小學累計41人染疫；首爾市江南區某演技補習班新增21人確診；京畿道城南市某托兒所新增19例。

對此南韓政府昨（9）日宣布，將從12日起至25日提升首都圈防疫層級至第4階段（最高警戒），維持2周，晚間6時以後禁止包括3人以上的聚會，首爾市大眾交通運輸減班20%，婚喪喜慶只允許相關親屬參加，漢江公園等25處公園、清溪川等禁止民眾進入飲酒或野餐，營業性娛樂場所維持停業措施。

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