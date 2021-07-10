13秒看他「鬆開懷裡女娃」接球神技　老爸的抉擇驚呆千萬人

Wait, did I just see this guy a) drop his baby, b) catch the ball, C) catch the falling baby, & D) not spill his beer?! Grasshopper! That’s some Jedi/Kung Fu dad ish! pic.twitter.com/IKUuKDAiB6 — jason@calacanis.com (@Jason) July 5, 2021





圖、文／鏡週刊

美國一名父親日前帶女兒去看棒球賽，意外展現驚人反射神經，成為球賽亮點。當時他左手抱著孩子，右手拿著啤酒，突然一顆球朝觀眾席飛來，他起身後高舉左手，短暫地放開了女兒，待球準確落進掌心後，再一把將女兒抱回懷中，13秒影片在網上瘋傳。

▲美國一名父親為接幸運球，短暫放開抱著的女兒。（圖／翻攝自jason@calacanis.com推特）

綜合外媒報導，本月4日亞利桑那州鳳凰城，上演地主響尾蛇隊與舊金山巨人隊的比賽，一名響尾蛇隊球迷帶著女兒進場觀戰，當時他右手拿著塑膠杯裝的啤酒，左手抱著手握奶瓶的女兒，突然一顆球朝觀眾席飛來，他立刻從座位跳起來，成功接住幸運球。

透過慢動作回放，這名父親起身後，毫不猶豫舉起左手，讓女兒短暫騰空，精準地接住球後，再一把將下墜的女兒攬回懷中，右手的啤酒只灑出了一點點。周圍觀眾看到父親放開小孩時，先是一臉驚恐，沒想到這波「神操作」，讓他們都露出不可置信又讚嘆的表情。

這段13秒的影片曝光後，已有超過千萬人次觀看，網友紛紛留言「可能是本季最好球」「響尾蛇隊要不要請他來當捕手」「他把孩子丟到地上、接住球、接住正在下墜的孩子，還沒把啤酒翻倒？這老爸真是絕地武士」「在美國，棒球可能比女兒還重要」「我想知道媽媽是否在場，如果是透過電視看到，可能已經氣炸了」。



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