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今明高溫超過36℃　下週「東風波」移入降溫雨劇烈

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲今天全台高溫炎熱，大台北地區、宜花東可能會有36度以上高溫。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

今天全台高溫炎熱，大台北地區、宜花東可能會有36度以上高溫。不過太平洋高壓減弱、午後雷雨範圍擴大、時間拉長。下週三「太平洋高壓」減弱東退，「東風波」移入，並逐漸發展成「季風低壓」，各地降溫、會有劇烈降雨，要多加留意。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(10)日各地大多晴朗炎熱、紫外線強，最高溫約在36度左右，要防曬、防中暑；因低層盛行東南風、水氣略多，大氣仍不穩定，「太平洋高壓」的沉降作用，無法完全抑制午後的強對流，主要在山區發展，偶爾影響部分鄰近平地。各地區氣溫：北部24至36度，中部25至36度，南部24至36度，東部23至36度。

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲今(10)日中午前後花蓮縣縱谷，宜蘭縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。臺東縣縱谷，臺北市、新北市盆地為黃色燈號。

最新模式模擬顯示，明日至下週二(11至13日)各地大多晴朗炎熱、紫外線強，高溫仍在36度左右，要防曬、防中暑；因低層水氣逐日增多，大氣不穩定度提高，午後對流旺盛，主要在山區，平地受影響的範圍擴大。

最新模式模擬顯示，下週三至週六(14至17日)「太平洋高壓」減弱東退，「東風波」移入，並逐漸發展成「季風低壓」(圖)。「季風低壓」為大尺度的低壓環流，水氣多、大氣不穩定度高，午後易有劇烈降雨，其他時間亦有局部降雨的機率，各地區的最高氣溫下降。不過，天氣的逐日變化與低壓環流內的對流發展有關，模式模擬將持續調整，應密切觀察最新資料。

▼最新(9日20時)歐洲(ECMWF)模式，模擬16日20時500百帕高空圖(左圖)顯示，「太平洋高壓」(藍H)減弱東退，台灣附近為低壓區(黃虛線為低壓槽)。16日20時850百帕風場圖(右圖)顯示，菲律賓東方至南海一帶，包括台灣附近皆在「季風低壓」環流內(黃虛圈)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

▲▼氣象。（圖／記者葉國吏翻攝）

 
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