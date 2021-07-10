美股再創新高　道瓊勁揚448點、台積電ADR漲2.28%

▲紐約證交所。（圖／路透）

文／中央社紐約9日綜合外電報導

美股前1個交易日因憂心全球經濟和2019冠狀病毒疾病（COVID-19）Delta變異病毒株散布而受挫，今天跌後出現勁彈走勢，終場再度改寫新高紀錄。台積電ADR漲2.28%、收120.56元。

道瓊工業指數終場上漲448.23點，或1.30%，收在34870.16點；標準普爾500指數上漲48.73點，或1.13%，收在4369.55點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲142.13點，或0.98%，收在14701.92點。