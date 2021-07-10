任天堂答應盜版網分期付賠償　但對方竟耍賴「每月50美元」都跳票

圖文／鏡週刊

知名遊戲下載入口網站RomUniverse被任天堂控告侵權，日前網站經營者Matthew Storman遭法院判賠210萬美元（約新台幣5,800萬元）的高額賠償金，法院與任天堂都同意讓他每月分期支付。但第一個月的付款期限已過，Storman一毛都沒付給任天堂。

本案5月底在加州法院宣判時，Storman表示已關閉的RomUniverse網站原本是他主要收入來源，網站關閉後他處於失業狀態，210萬美元鉅額賠償無力償還。最終Storman提出每月繳交50美元（約新台幣1,400元）的方案，法院與任天堂也都同意。如今任天堂連第一個月的50美元都沒收到，這也讓任天堂法務決定出手，再次向法院申請對RomUniverse的永久禁令。

任天堂在禁令的申請文件中提到，雖然RomUniverse已關閉，但Storman曾對其律師表示重新開站的意圖，這可能又將侵犯到任天堂的相關權利。此外，Storman至今沒有繳交任何賠償金，連他自己提出並同意的每月50美元小額罰款也跳票，「這顯示任天堂在法律上對被告過去或未來的侵權行為，都沒有足夠的補救措施，也證明發布永久禁令的必要。」

雖然任天堂在此案是勝利者，但提出的許多賠償條件其實都打了折扣。包括原先求償金額是1,500萬美元（約新台幣4.2億元），另外當時也曾申請永久禁令，但被法官駁回，原因是RomUniverse已關閉，不再對任天堂的業務造成損害，另外也沒有造成「永久性」損害的證據。



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