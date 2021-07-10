海地總統遇刺　涉案美國人稱：僅替「逮捕任務」當翻譯

▲海地逮捕28名涉嫌暗殺總統摩依士的嫌疑犯 ，其中有2人是美國籍，聲稱自己是翻譯。（圖／達志影像／美聯社）



中央社太子港8日綜合外電報導

海地「新聞人報」報導，負責調查總統摩依士遇刺案的法官表示，被捕的2名海地裔美國籍犯嫌宣稱，他們只是替攻擊者當翻譯，且那些人的任務是要逮捕摩依士，而非將他殺害。

海地總統摩依士（Jovenal Moise）昨天在私人宅 邸遭數名闖入歹徒槍殺身亡，第一夫人也身受重傷，消息震驚各界。

海地國家警察局長查爾斯（Leon Charles）今天表示，至少28人涉案，其中26人是哥倫比亞人，2人是海地裔美國人：包括2名美國人在內已有17人被捕，3名哥倫比亞人遭擊斃，另有8人在逃。

美國「華盛頓郵報」報導，海地選舉部長皮耶（ Mathias Pierre）表示，2名被捕美籍人士是35歲的索拉吉斯（James Solages）和55歲的文森（Joseph Vincent）。

「新聞人報」（Le Nouvelliste）引述偵訊過兩人的預審法官諾埃爾（Clément Noël）報導，索拉吉斯和文森表示，他們在網路上找到這份翻譯工作。

▲28名嫌犯中有2人為美籍，分別是左1的索拉吉斯（James Solages）和左2的文森（Joseph Vincent）。（圖／達志影像／美聯社）



諾埃爾說：「他們說自己是翻譯人員。那項任務是執行一位預審法官的命令逮捕總統摩依士，而非將他殺害。」報導還說，索拉吉斯表示，他已待在海地一個月，住在離摩依士住家不遠處。

文森則表示，自己已在海地待6個月。索拉吉斯並告訴當局，涉案的傭兵約3個月前來到海地，當中有些人是從多明尼加入境。

索拉吉斯在他2019年於佛羅里達州南部創立的慈善組織網站上，自述為「合格外交代理人」、兒童權益提倡者和嶄露頭角的政治人物。

根據網站上的生平介紹，索拉吉斯自稱曾在加拿大駐海地大使館擔任護衛。加拿大大使館未立即回應；美聯社試圖聯絡慈善組織和索拉吉斯在組織裡的夥伴，不是未聯繫上，就是未獲回應。

美國「紐約時報」報導，海地法官戴斯亭（Carl Henry Destin）告訴「新聞人報」，歹徒當時冒充美國緝毒局（DEA）探員，美國和海地官員都說他們與美國緝毒局無關。

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