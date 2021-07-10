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海地總統「身中12槍」左眼都轟爆　刺客自曝動機：只想綁架非殺害

▲▼刺殺海地總統的嫌犯中有兩人為美籍，分別是左1的索拉吉斯（James Solages）和左2的文森（Joseph Vincent）。（圖／達志影像／美聯社）

▲落網的刺客聲稱，最初的目的只是想綁架海地總統摩依士，並非殺害。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

台灣友邦海地總統摩依士（Jovonel Moïse）7日遭到暗殺身亡，法官公布摩依士的死狀，身中12槍從頭到腳全是彈孔，甚至連左眼都被轟爆。但是落網的刺客聲稱，是從網路上接下任務，最初計畫只是想綁架，並非殺害。

根據海地《新聞人報》（Le Nouvelliste）報導，海地首都太子港（Port-au-Prince）

佩蒂翁維爾鎮（Pétionville）治安法官諾艾爾 （Clément Noël）透露，刺客聲稱從網路接下任務，目的是綁架不是刺殺，參與行動的28名刺客，其中3人在逮捕行動中身亡，檢視其中2人的遺體為哥倫比亞人。

▲▼ 海地總統摩依士（Jovonel Moïse）。（圖／路透）

▲法官透露摩依士總統死狀，身中12槍，連左眼都被轟爆。（圖／路透）

諾艾爾表示，從落網嫌犯身上繳獲大量物品，包括5把口徑5.56毫米和9毫米槍枝，摩依士住所監視影像，摩依士夫婦的私人支票，約20個箱子、數把斧頭和鉗子、衣物、食物、數支手機，還有數百張20美元、50美元和100美元的現金。

國家警察局長查爾斯（Leon Charles）8日表示，襲擊摩依士的嫌犯多達28人，26人來自哥倫比亞，2人為美國籍，參與刺殺襲擊的哥倫比亞人是退伍軍人，對此，哥倫比亞政府也表示將會派員協助海地調查案情。

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