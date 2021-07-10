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拜登看不下去！中美貨櫃運費飆漲229%「成本多1萬美元」

▲▼ 美國加州長堤港（Port of Long Beach）,港口,貨櫃。（圖／達志影像／美聯社）

▲中美貨櫃運費上漲至9,631美元，相較前一年上漲229%。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者閔文昱／綜合報導

歐美市場補庫存效應，各國推出紓困和振興經濟政策，帶動航運景氣持續暢旺，攬貨業者指出，第三季貨櫃船運市場進入全年最大旺季，目前一箱從大陸運向美國的貨櫃成本已接近1萬美元。對此，美國總統拜登擬出手管制運價，限制大企業主導產業、讓更多較小規模企業能參與市場，促進海運和鐵路業競爭。

根據8日公布的德魯裡世界貨櫃指數（Drewry World Container Index），從上海運到洛杉磯的40呎貨櫃，現貨上漲至9,631美元，比前一周上漲5%，比一年前上漲229%。反映8條主要貿易路線的綜合指數上漲至8,796美元，較一年前飆升 333%。德魯里表示，預計未來一周利率將進一步上漲。

▲▼美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統拜登。

對此，總部在哥本哈根的馬士基集團（AP Moller-Maersk）和中國的中遠航運等貨櫃航運公司也因運費飆升，賺進豐厚利潤。但相對的，進口商也更難以吸收高成本。一些公司開始以提高零售價格，加劇央行所擔憂的通膨壓力，而與疫情相關的供應困境也在阻礙經濟活動。

據了解，從上海到鹿特丹的貨運成本，於5月下旬突破了1萬美元的門檻，並持續上漲。根據德魯里說法，本周運費達到了1萬2,795美元。比前一年增長了近600%。拜登目前正計畫發布行政命令，解決海運和貨運鐵路市場的產業整合問題，促進市場競爭，並幫助企業壓低貨物運輸成本。

▲▼ 美國加州長堤港（Port of Long Beach）,港口,貨櫃。（圖／達志影像／美聯社）

疫情爆發前，對於多數航運分析師來說，根本不可能想到繁忙的亞洲至美國航線每箱貨櫃竟要1萬美元的成本。根據德魯里數據顯示，從2011年到2020年3月期間，從上海到洛杉磯的平均運費每貨櫃不到1,800美元。雖然美國消費者和公司的需求是費率飆升的原因之一，但貨櫃短缺仍是市場供應吃緊的另一個主因。

據悉，尤其又以太平洋向東運輸的貨櫃運力最為稀缺，最近在中國南部港口爆發的新冠疫情，使得進出口都受到了影響。與此同時，兩個美國最大遠洋貿易門戶的洛杉磯和加州長堤港，等待進入的船隻幾乎沒有消減的跡象。

監測港口交通的官員表示，截至6日晚間，停泊在聖佩德羅灣的貨櫃船數為18艘，幾乎是兩週前排隊船隻的兩倍，而在2月初時甚至還達到約40艘船的峰值。另外，根據洛杉磯港口的數據，等待泊位的平均時間為5.3天；6月初為4.6天；4月時更達到8天左右的峰值。

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