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大馬政府與民爭地驚爆「血榴槤風波」　200果樹被砍農民生計慘斷！

▲▼馬來西亞政府與農民的榴槤園土地糾紛。（圖／讀者提供）

▲馬來西亞彭亨州最近爆出政府與農民發生榴槤園土地糾紛，當局以農民非法種植榴槤樹為由，砍伐了數百棵榴槤樹，下同。（圖／讀者提供）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞最近爆發一連串政府與農民的榴槤園土地糾紛，當地政府以榴槤農民不合法為由，勢要將非法榴槤園統統剷除，而農民則不滿政府與財團將他們標籤為侵占土地的罪犯，自行組織「搶救貓山王聯盟」捍衛心血，引爆了一場被民間號稱為「血榴槤」的風波。

綜合馬來西亞媒體報導，大馬的「貓山王」（Musang King）榴槤，因為肉厚味美，是不少老饕的最愛。在大馬眾多榴槤園中，彭亨州的勞勿（Raub）因為氣候和土壤都十分適合種植榴槤，因此產出的貓山王品質最好，也是種植最多貓山王果樹的地區。

自1970年代以來，不少榴槤農民就響應政府的號召，在勞勿耕種榴槤，並耗費數十年的心血，才終於培育出如今享譽國際的貓山王品種。隨著如今貓山王開始擁有出口國際的資格，其身價也水漲船高，每公斤的價格至少可以落在馬幣45至100令吉（約新台幣300-670元）不等。

▲▼馬來西亞政府與農民的榴槤園土地糾紛。（圖／讀者提供）

正當農民以為多年的辛勞終於有成果之時，彭亨州政府在去年6月宣布，授予「彭亨皇家榴槤資源公司」為期60年租賃與使用勞勿縣內約2170萬平方公尺土地的租契，還發出「紅色通知書」，要求未持有合法地契的農民離開農園。

這個消息讓紮根當地、辛勤培育貓山王的農民深感震驚，因為這些農民為了保住自己的心血，長期以來不斷向政府申請購買或租賃榴槤農地，卻一直不受理會。

▲▼馬來西亞政府與農民的榴槤園土地糾紛。（圖／讀者提供）

與此同時，政府還提出條件，要求不願離去的農民簽下不平等條約，除了每年需向政府支付馬幣6000令吉（約新台幣4萬元）的地稅，還必須在榴槤成熟後，以每公斤30令吉（約新台幣200元）的低價將榴槤賣給財團。

憤憤不平的農民氣不過「瘦田無人耕，耕開有人爭」，於是自行組織「搶救貓山王聯盟」告上法庭，希望能證實自己不是非法農民，不過政府的立場也相當堅定，強調他們只是依法行事。

7月3日，彭亨州政府指示警方與鎮暴隊封鎖勞勿都賴的榴槤園，並下令森林局砍伐近200棵榴槤樹，還以擅闖森林保留地的名義，逮捕了至少18名農民。報導稱，許多被砍伐的榴槤樹都已結滿榴槤果，農民正準備這2週要開始收成，如今卻只能眼睜睜地看著辛苦栽種逾10年的榴槤樹被摧毀，除了心血付諸東流外，也斷了農民全家的生計。

農民與執法單位的談判最終未有結果，由農民組成的「搶救貓山王聯盟」只好促請政府暫停活動，盡快談判出一個對雙方都有利的結局，避免金黃香醇的貓山王，成為斷了農民生計、沾滿鮮血的「血榴槤」。

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