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武裝分子一路跑…突衝進我國駐海地大使館　前大使解釋原因

▲▼海地總統遇刺後，其住宅外圍已被封鎖。（圖／路透）

▲海地總統遇刺，其住宅外圍被封鎖。（圖／路透）

中央社記者鍾佑貞台北9日電

友邦海地總統摩依士遇刺身亡是否影響與台灣邦交，前駐海地大使楊承達今天表示，海地政府目前焦頭爛額，無暇處理對外關係，且中國對海地興趣不高，台海兩國邦交應無問題。

楊承達晚間接受中央社訪問表示，海地政局混亂，已無暇處理邦交問題，若中共積極遊說海地與台灣斷交，轉承認北京，台灣與海地關係不可能延續至今。此外，多年來，台海兩國關係良好，各項合作計畫相當到位。海地民眾對台灣抱有負面印象者少，推動與北京建交者更是寥寥可數。

▲▼ 友邦海地總統摩依士（Jovenel Moïse）家中遇刺身亡。（圖／路透）

▲友邦海地總統摩依士（Jovenel Moïse）家中遇刺身亡。（圖／路透）

楊承達分析，中國恐怕也覺得海地是燙手山芋，介入海地政局吃力不討好，加以海地當前由臨時政府主政，若中國此時與海地建交，新政府是否承認兩國關係仍是未知數，綜合上述因素，目前不會是北京介入的時機。

摩依士（Jovenel Moise）7日遇刺身亡，第一夫人瑪婷（Martine Moise）重傷。外交部表示，11名涉嫌暗殺摩依士的武裝分子8日闖入台灣駐海地大使館，已全數被海地警方逮捕。

楊承達指出，台灣大使館距離海地總統官邸不遠，大使館位於山腳下，往上是總統官邸，武裝分子暗殺摩依士後未撤離首都，而是在總統官邸附近躲藏。

楊承達說，台灣大使館及總統官邸位於貝松市（Pétionville）的高級住宅區，據他了解，當地民眾發現有陌生臉孔，推測這幫人可能與前一天刺殺摩依士的事件有關而報警。警察一路圍捕，其中數人往下逃並闖入台灣大使館，當時駐守大使館的2名警衛連忙透過保全公司通知警方，警方趕到並圍捕，整起事件才落幕。

▲▼海地總統遭暗殺，監視器畫面曝光。（圖／翻攝自Twitter／@madanboukman）

▲海地總統遭暗殺，監視器畫面曝光。（圖／翻攝自Twitter／@madanboukman）

▼海地總統摩依士（Jovenel Moïse）家中遇刺身亡。（圖／路透）

▲▼ 友邦海地總統摩依士（Jovenel Moïse）家中遇刺身亡。（圖／路透）

楊承達指出，據他了解，武裝分子當時在台灣大使館內翻箱倒櫃看有無食物，甚至把鎖都敲壞，幸好海地宣布戒嚴，且大使館因疫情居家辦公，當天並無人員在大使館。

武裝分子為何選擇入侵台灣大使館，外交部今天表示，大使館與摩依士總統官邸相距約2公里，雖聘僱專業保全人員看守及設置相關防護設施，但仍遭全副武裝歹徒強行入侵藏匿。

外交部說，海地警方接獲報案通知，經駐館同意後，派警員進入大使館圍捕嫌犯，並在未發生衝突下順利制伏歹徒。大使館未有重大財務損害，人員均安。

▲▼ 海地逮捕28名涉嫌暗殺總統摩依士的嫌疑犯 。（圖／達志影像／美聯社）

▲海地逮捕28名涉嫌暗殺總統摩依士的嫌疑犯 。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 海地逮捕28名涉嫌暗殺總統摩依士的嫌疑犯 。（圖／達志影像／美聯社）

▲海地逮捕28名涉嫌暗殺總統摩依士的嫌疑犯 。（圖／達志影像／美聯社）

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