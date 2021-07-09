美國商務部宣布制裁「14家中國企業」　涉種族滅絕罪

▲美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）公布14家中國企業，涉入種族滅絕罪。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

美國商務部9日發布公告，將34間實體列入經濟黑名單，主要原因是它們違反美國外交政策和國家安全利益的活動，其中有14家來自中國，主要涉及在新疆犯下種族滅絕與危害人類罪。

美國商務部指出，這些實體協助北京對維吾爾人、哈薩克人和其他穆斯林少數民族，進行鎮壓、大規模居留和高科技監控，犯下種族滅絕和危害人類罪。

美國商務部長雷蒙多發布聲明表示，將持續制裁在新疆實施侵犯人權行為，或利用美國技術推動中國破壞穩定的軍事現代化努力的實體。

「我們將透過出口管制，讓政府、公司和個人對試圖獲取美國原產物品，得以在中國、伊朗和俄羅斯等國進行顛覆活動而承擔責任，因為這些活動威脅到美國的國家安全利益。」

制裁清單上中企如下

中國電子科學院 （China Academy of Electronics and Information Technology）

成都西物信安智能系統（Chengdu Xiwu Security System Alliance Co., Ltd.）

新疆聯海創智信息科技（Xinjiang Lianhai Chuangzhi Information Technology Co）

新疆熙菱信息技術（Xinjiang Sailing Information Technology）

北京格菱神通（Beijing Geling Shentong Information Technology）

深圳華泰智能科技（Shenzhen Hua’antai Intelligent Technology Co）



新疆北斗同創信息技術有限公司（Xinjiang Beidou Tongchuang Information Technology Co）

蘇州科達科技有限公司（Suzhou Keda Technology Co）



深圳市科博信息技術有限公司（Shenzhen Cobber Information Technology Co）等



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