正妹赴「全球唯一天體營城市」解放　天天發辣照還外流性愛片

▲一名火辣正妹人妻新婚到度假勝地旅遊，爽分享天體營照給粉絲看。（翻攝自kazakiluana推特）

圖、文／鏡週刊

全球COVID-19疫情嚴峻，開始了新防疫生活，不過法國地中海沿岸的度假勝地「愛德角（Cap D’Adge）」竟可以不用戴口罩，甚至還能無胸罩一絲不掛在街上裸體，也因為該度假勝地太養眼，每年都能狂吸5萬名旅客造訪。

據英媒《每日星報》報導，渡假勝地愛德角風景宜人，有著「全世界最自由的地方」的美譽，當任何人都可以「無罩」不戴口罩、不穿衣服。報導指出，遊客大部分來自國、比利時、德國、義大利、荷蘭與加拿大遊客，但該城有一項條例須要遵守「不能公開從事性行為」，違法恐會吃上1.5萬歐元（約新台幣49.6萬元）的罰單。

就有一對新婚夫妻、擔任兩性關係教練的烏索（Arthur O Urso）、卡札琪（Luana Kazaki），近日為了度蜜月至該地朝聖，開心表示「不應讓封城冷卻新婚愛意。」並在推特上分享在當地「天體營」日常照，而正妹人妻卡札琪更大方曬出自己豐滿身材，社群上都是香豔超火辣照，累積不少粉絲追捧，同時也在社群平台上，公開販售「粉絲獨享的性愛影片」，至今已讓他們獲利5.6萬英鎊（約新台幣216萬元）；夫妻倆也經常分享「男女相處小祕訣，解決不少人夫妻問題。

據了解，愛德角因夠自由開放，裸體海灘的數量超過正常的休憩的海灘，人們可以在任何地方「裸體」，包含銀行、超市、餐館、理髮店及麵包店等地方，在當地也可以隨處看見裸身的人，在各地穿梭，身上都未有任何束縛，也因此每年夏天當地都會吸引5萬多名遊客造訪。



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