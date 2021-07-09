代價好大！福原愛取得自由身　3900萬豪宅沒了…再慘賠2億元

▲CTWANT報系資料照。（圖／翻攝YouTube）

圖、文／CTWANT

「桌球CP」江宏傑和福原愛昨（8日）宣布離婚，將共同擁有兒女的監護權。除此之外，兩人結婚以來靠著恩愛形象賺進不少代言費，日媒指福原愛包含代言違約金在內，可能需付出日幣2億元（約台幣5100萬元）的巨額損失！

據《Friday Digital》等日媒報導，兩人以恩愛夫妻的形象賺進不少代言及廣告費用，但因為福原愛涉嫌不倫的負面形象，導致這些廣告停播，並將接受違約罰責。兩人當初結婚時就被認為是「格差婚」，因為福原愛曾在倫敦奧運拿下銀牌，且收入比江宏傑高出37倍。有消息傳出，兩人的財富差距將成為商業處罰的重要參考因素。

▲江宏傑、福原愛代言汽車廣告。（圖／翻攝YouTube）

以日本廣告合約而言，幾乎一定會在內容中加入罰責，但台灣則不一定，還需考慮到播放廣告的時間、合約費用等等；日媒計算江宏傑與福原愛將面臨日幣2億元的賠償金額，但這絕對不是江宏傑一個人所能支付的，再加上他們離婚的原因被外界認為是福原愛的問題，有業內人士認為罰金恐怕會落到福原愛頭上。

至於兩人共同持有位於台灣3900萬元的房產也需要分產，福原愛有很大機會必須要付孩子的撫養費，可說是賠了夫人又折兵。福原愛雖然如願換來自由身，但是外遇對象已有正牌女友、新開的公司疑似倒閉、經營多年的形象全毀，現在連財產恐怕都會被掏空；被詢問到賠償金的廠商低調不回應，經紀公司華研國際則表示這是商業機密，不願多做說明。

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