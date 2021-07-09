　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

代價好大！福原愛取得自由身　3900萬豪宅沒了…再慘賠2億元

江宏傑、福原愛代言汽車廣告。（圖／翻攝YouTube）

▲CTWANT報系資料照。（圖／翻攝YouTube）

圖、文／CTWANT

「桌球CP」江宏傑和福原愛昨（8日）宣布離婚，將共同擁有兒女的監護權。除此之外，兩人結婚以來靠著恩愛形象賺進不少代言費，日媒指福原愛包含代言違約金在內，可能需付出日幣2億元（約台幣5100萬元）的巨額損失！

據《Friday Digital》等日媒報導，兩人以恩愛夫妻的形象賺進不少代言及廣告費用，但因為福原愛涉嫌不倫的負面形象，導致這些廣告停播，並將接受違約罰責。兩人當初結婚時就被認為是「格差婚」，因為福原愛曾在倫敦奧運拿下銀牌，且收入比江宏傑高出37倍。有消息傳出，兩人的財富差距將成為商業處罰的重要參考因素。

江宏傑、福原愛代言汽車廣告。（圖／翻攝YouTube））

▲江宏傑、福原愛代言汽車廣告。（圖／翻攝YouTube）

以日本廣告合約而言，幾乎一定會在內容中加入罰責，但台灣則不一定，還需考慮到播放廣告的時間、合約費用等等；日媒計算江宏傑與福原愛將面臨日幣2億元的賠償金額，但這絕對不是江宏傑一個人所能支付的，再加上他們離婚的原因被外界認為是福原愛的問題，有業內人士認為罰金恐怕會落到福原愛頭上。

至於兩人共同持有位於台灣3900萬元的房產也需要分產，福原愛有很大機會必須要付孩子的撫養費，可說是賠了夫人又折兵。福原愛雖然如願換來自由身，但是外遇對象已有正牌女友、新開的公司疑似倒閉、經營多年的形象全毀，現在連財產恐怕都會被掏空；被詢問到賠償金的廠商低調不回應，經紀公司華研國際則表示這是商業機密，不願多做說明。

延伸閱讀
迪麗熱巴失蹤1月終於現身！爆瘦變成紙片人　粉絲好心疼
女議員宣傳照「修圖變美女」　當選大頭照曝光！網傻眼：靠PS當選
微解封幼稚園不開、健身房開？家長不滿…館長提出Bug：等於叫我不要開

ET快訊
26歲女南下見面陳屍房內　男網友稱約砲「下場出爐」
黃偉哲「准內用」救台南餐飲　網曝可怕後果求救
知名女網紅深夜墜樓！最陰國宅30人輕生　警坐鎮「頭腳被轉18
開放內用？　連鎖餐飲「微解封懶人包」一次看
撿遺失物送警局　男問一句話遭嗆：那你可以別撿東西
代價好大！福原愛取得自由身　3900萬豪宅沒了…再慘賠2億
正妹赴「全球唯一天體營城市」解放　天天發辣照還外流性愛片

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／印尼蘇拉威西發生「規模6.2強震」　震源深度102公里

譚德塞感嘆：Delta病毒贏了　誰沒疫苗誰死

18歲乘客搶操縱桿降落變俯衝　機師獲助力奪回控制權

代價好大！福原愛取得自由身　3900萬豪宅沒了…再慘賠2億元

揮霍72億被富豪趕走譏：超級富婆　海邊纏猛男近況曝

正妹赴「全球唯一天體營城市」解放　天天發辣照還外流性愛片

日本老翁「狂打4劑輝瑞疫苗」　隱瞞接種紀錄！誤以為更有效

普丁拍板國家新戰略：中國是「永遠的兄弟」　美國及其盟友是對手

OL「裝病請假」衝看歐國盃　入鏡直播5秒鐘！老闆看球傻眼炒了她

北韓有意與美國談判！南韓國情院：平壤盼美遵守承諾　解除經濟制裁

後車緊貼屁股、左右搖晃想超車　男下橋壓力山大：已經盡量快了！

江宏傑福原愛童話婚正式結束　IG自介拿掉「小愛老公」

光頭爸豔陽下「開天窗」行駛3hrs　下車頭頂曬傷紅通通...女兒超崩潰

蝦媽媽搖晃肚子+踢出寶寶吃掉！　沒活幼仔成養分...網驚：長知識了

全國三級警戒擬延長至7／26　7／12後漸進式鬆綁指引出爐

工人搬冷氣機失足「滑落台階」　熱心同事見狀肉身阻擋神救援

真‧洗錢！還原50塊硬幣原廠貌　達人用研磨膏「洗出超噁爛黑垢」

新宿街頭「超巨大三花貓」出沒！逼真裸3D+4K高畫質...萌翻路人❤

金希澈、MOMO認了分手！　戀上相差13歲理想型「1年半情斷」

他遠端控電腦彈出「鬼影視窗」　下秒妹妹嚇到彈開衝出房門大叫

快訊／印尼蘇拉威西發生「規模6.2強震」　震源深度102公里

譚德塞感嘆：Delta病毒贏了　誰沒疫苗誰死

18歲乘客搶操縱桿降落變俯衝　機師獲助力奪回控制權

代價好大！福原愛取得自由身　3900萬豪宅沒了…再慘賠2億元

揮霍72億被富豪趕走譏：超級富婆　海邊纏猛男近況曝

正妹赴「全球唯一天體營城市」解放　天天發辣照還外流性愛片

日本老翁「狂打4劑輝瑞疫苗」　隱瞞接種紀錄！誤以為更有效

普丁拍板國家新戰略：中國是「永遠的兄弟」　美國及其盟友是對手

OL「裝病請假」衝看歐國盃　入鏡直播5秒鐘！老闆看球傻眼炒了她

北韓有意與美國談判！南韓國情院：平壤盼美遵守承諾　解除經濟制裁

庾澄慶宅防疫「肚子凸一圈」　快點動起來...半透明緊身衣母湯了

快訊／26歲女南下見面陳屍房內　男網友稱約砲「10萬元交保」

文總給力量音樂會20萬人線上看　蔡英文分享：醫護是防疫最大功臣

趙露思上位成功！二次合作吳磊《星漢燦爛》正式官宣

台大男被罵失控！拿「空氣加濕器」砸爛母親頭…哥見悲劇崩潰

快訊／印尼蘇拉威西發生「規模6.2強震」　震源深度102公里

超狂創意料理！《料理之王2》選手端出「巧克力豬肝」

羅智強助柯文哲砲打中央　綠營：國民黨要擔心自己變「小白」

全新「雙龍旗艦休旅」台北街頭捕獲　預計第三季在台上市

快訊／美股三大指開盤震盪走高　道瓊大漲369點

國際熱門新聞

貧乳女接種輝瑞疫苗「升2罩杯」變大奶妹

武裝分子闖台灣駐海地大使館　11人被捕

即／微解封破滅！南韓激增1316例確診

影／「母、女、婿」連結！她讓老公爽玩媽

立陶宛總統記者會　戰機突然起飛

研究：加州Epsilon變種恐使疫苗失效

英靈媒3預言全中　海地總統、哈利梅根都出事

海地總統遭暗殺　警：有2美籍嫌犯

泰國日增破9千例　大曼谷地區明起封城14天

雲霄飛車搭一半！媽動脈撕裂兒子目睹

他面試失敗　怒撕宣傳冊拼成梵谷名畫

印度神童又預言！再爆「最糟2時間點」

正妹赴「全球唯一天體營城市」解放　天天發辣照還外流性愛片

代價好大！日媒爆福原愛3900萬豪宅沒了　還慘賠2億元　

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

全職勞工怎領1萬補貼？　薪資條、薪轉紀錄可證明薪資減損

福原愛到離婚都沒來看孩子！知情人爆「殘忍實情」

貧乳女接種輝瑞疫苗「升2罩杯」變大奶妹

家長洗版衛福部：乾脆小孩全送健身房

運動微解封　館長：這樣我不敢開

「買這2支股票」卯死！失業男星10個月狂賺30萬

月薪2萬4以上勞工生活補貼1萬怎麼領？　QA總整理一次看

江宏傑福原愛「瓜分3900萬豪宅」！財產細節曝

即／陳其邁二度道歉！宣布高雄「仍禁止內用」

武裝分子闖台灣駐海地大使館　11人被捕

即／台中十甲旺市場攤商重症插管　病毒株比對出爐　

日男尬6妹還一起洗澡睡覺！正宮超淡定

談判破裂！5億租金神話落幕　東區獨棟透店380萬招租

快訊／今日新增32例本土、12例死亡

不斷更新／全台只剩6縣市可內用

更多

最夯影音

更多
後車緊貼屁股、左右搖晃想超車　男下橋壓力山大：已經盡量快了！

後車緊貼屁股、左右搖晃想超車　男下橋壓力山大：已經盡量快了！
江宏傑福原愛童話婚正式結束　IG自介拿掉「小愛老公」

江宏傑福原愛童話婚正式結束　IG自介拿掉「小愛老公」

光頭爸豔陽下「開天窗」行駛3hrs　下車頭頂曬傷紅通通...女兒超崩潰

光頭爸豔陽下「開天窗」行駛3hrs　下車頭頂曬傷紅通通...女兒超崩潰

蝦媽媽搖晃肚子+踢出寶寶吃掉！　沒活幼仔成養分...網驚：長知識了

蝦媽媽搖晃肚子+踢出寶寶吃掉！　沒活幼仔成養分...網驚：長知識了

全國三級警戒擬延長至7／26　7／12後漸進式鬆綁指引出爐

全國三級警戒擬延長至7／26　7／12後漸進式鬆綁指引出爐

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面