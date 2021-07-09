普丁拍板國家新戰略：中國是「永遠的兄弟」　美國及其盟友是對手

▲俄羅斯總統普丁拍板的新國家戰略，等於定調中國是永遠的兄弟。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）拍板新版《俄羅斯聯邦國家安全戰略》，俄羅斯媒體《獨立報》（Nezavisimaya Gazeta）在當地時間4日發表就題為《俄羅斯人和中國人決定做「永遠的兄弟」》的文章，並且在副標題直接提到「根據俄國家安全戰略，敵人是西方，朋友是中國和印度。」

新版戰略稱，將中國與印度定調為合作夥伴，將在不結盟的基礎上與中印在亞太地區，建立區域穩定機制。

報導指出，在2015年批准的《俄羅斯聯邦國家安全戰略》中，將美國及其盟友視為「軍事政治對手」， 基於俄羅斯內政外交政策的獨立性，有關方面的阻礙，是造成與西方敵對的原因，俄羅斯也會採取相應措施。

新版戰略稱，俄羅斯傳統的精神道德與文化歷史價值觀，遭到美國及其盟友、跨國企業、非營利與非政府組織、宗教組織、極端組織與恐怖組織的主動攻擊，上述跨國企業、非政府組織和恐怖分子均等同於俄羅斯的「敵人」。

文章最後稱，中國與俄羅斯在很多問題上觀點一致，中國重視俄羅斯，此外，對於有人稱「俄羅斯遠東地區面臨來自中國大量移民的威脅」，中國2020年開展的人口普查是對此荒誕說法的有力反駁，因為中國北部地區（黑龍江省、吉林省、內蒙古自治區）人口分佈並不稠密，而且面臨大量人口流向中國南方的問題。