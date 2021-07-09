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日本老翁「狂打4劑輝瑞疫苗」　隱瞞接種紀錄！誤以為更有效

▲日本新冠疫苗接種。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本一名8旬老翁蓄意接種4劑輝瑞疫苗，示意圖，非文中當事人。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

美國輝瑞（Pfizer）藥廠與德國BioNTech生技公司正在尋求監管單位批准「施打第3劑疫苗」的使用授權。然而，日本北海道一名80多歲老翁竟然比疫苗廠商更超前部署，已在今年4月至7月間接連注射了4劑輝瑞/BNT疫苗，因為這名老翁覺得「疫苗打的次數越多，產生的抗體也會越多」，不惜隱瞞接種紀錄。

綜合北海道電視台（HTB）等日媒報導，北海道弟子屈町一名8旬老翁是經常進出町外醫療機構的合作業者，今年4月與5月先是以醫療相關人員的身份，在町外醫院接種了2劑輝瑞疫苗，但老翁事後不僅未依照規定，銷毀町內年長者的接種通知單，更於6月和7月再次以年長者身份注射第3、第4劑疫苗，當時老翁還在病歷書上填答「尚未接種」。

報導指出，由於町外醫院於5日向弟子屈町提出接種經費的申請，老翁重複接種一事才因此於6日曝光，但這4劑疫苗施打日期都大約間隔3周，目前沒有報告任何健康方面的不適。弟子屈町當局8日表示，未來將在預先問診時，比以往更加仔細詢問接種史，盡力防止類似事件發生。

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