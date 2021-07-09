印度喀拉拉邦爆首例「茲卡病毒」　1孕婦確診！宣布進入疫情警戒

▲茲卡病毒（Zika virus）主要藉由蚊子叮咬傳播。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／編譯

印度境內新冠肺炎病毒大肆傳播，已造成總計3075萬起確診病例，然而，西南部的喀拉拉邦 （Kerala）衛生當局證實，當地出現首例茲卡病毒感染症（Zika virus infection）患者，此外尚有13例疑似感染病例，因此宣布喀拉拉拉邦進入疫情警戒。

根據BBC報導，喀拉拉邦衛生局長喬琪（Veena George）表示，首例確診茲卡病毒的感染者是一名24歲孕婦，她在6月28日因為發燒、頭痛與皮疹等症狀而前往邦首府特拉凡德倫（Trivandrum）就診住院，並於7日平安產子，「她情況穩定，經歷正常分娩，也沒有到過其他邦。」

喬琪補充，這名孕婦的母親在一周前也出現類似症狀，初步調查發現孕婦確診後，已經採取必要措施，總共13例疑似病例的樣本已送往印度國家病毒研究所（National Institute of Virology）檢驗，也派遣監測小組至病例爆發地區。報導稱，目前喀拉拉衛生當局已經針對所有地區宣佈疫情警戒。

報導補充，印度西部古吉拉特邦（Gujarat）曾於2016至2017年爆發茲卡病毒疫情，主要是經由蚊子叮咬傳播，但也能透過性行為傳播，這種茲卡病毒最早是在1947年於烏干達的茲卡森林中的獼猴體內分離出來，感染死亡率相當低，且只有20％的患者會出現發燒、皮疹、關節疼痛等症狀，不過目前尚無法治療，只能減少被叮咬的風險。

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