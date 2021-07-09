海地動盪200年一次看！最富殖民地淪西半球最窮　7.0震後從未復甦

▲ 2018年太子港一場慶祝獨立戰爭25周年的活動，反對派焚燒輪胎抗議。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

海地總統摩依士（Jovenel Moïse）7日遭到槍殺，震驚國際，代理總理喬塞德（Claude Joseph）隨後宣布進入戒嚴狀態。事實上，歐洲列強及美國幾十年來拒絕承認海地為獨立共和國，國家在外部利益因素下，200多年來持續動盪不安。

《紐約時報》報導，加勒比海島國海地曾是法國最富有的殖民地聖多明克（Saint-Domingue），擁有「安地列斯群島明珠」（Pearl of the Antilles）之稱，1804年1月1日宣布脫離法國獨立，成為世界上首個由非裔領導的共和國。

這片土地長久以來因奴隸生產的糖、咖啡及棉花等豐富資源而備受覬覦，宣布獨立代表被殘忍奴役的民族首次從殖民者手中奪回自由，卻也是經歷幾十年的血腥戰爭後才取得的成果。

▲ 海地動盪不安的情勢已有百年。（圖／路透）

獨立20多年後，法國國王查理十世1825年派出軍艦前往海地太子港，迫使海地賠償前法國殖民者的財產損失。海地無力支付鉅額款項，被迫背負龐大債務近一世紀。整個19世紀期間，政治經濟不穩定的海地對基礎建設及教育投資極少。

時間來到1915年，時任海地總統遭暴徒殺害後，美國軍隊入侵。美國政府事後辯稱，入侵行動是為恢復秩序，並阻止法國或德國軍隊入侵，但美軍在道路建設工程中恢復使用強迫勞動，後來更被控犯下法外處決。美國不受歡迎的占領在1934年結束，對海地財政的控制卻持續至1947年。

20世紀中期一連串政變後，獨裁者杜瓦利埃（Duvalier）父子以暴力統治海地至1980年代，使國家陷入更深的債務，更創建惡名昭彰的祕密警察部隊國家安全志願軍，被當地人稱為「背包叔叔」（Tonton Macoute），使國家陷入恐怖。

前羅馬天主教教士阿里斯蒂德（Jean-Bertrand Aristide）1990年代初期被選為海地總統，接下來的15年內曾二度被趕下台。

▲ 已故海地總統摩依士。（圖／路透）

擁有1100萬人口的海地被指為西半球最貧窮的國家，2010年發生規模7.0的毀滅性地震，奪走30萬條人命，從未真正復甦，長期深陷經濟及治安困境，2016年一場與聯合國維和部隊有關的霍亂導致至少80萬人染疫，1萬人喪命。

2017年上任總統的摩依士7日凌晨在家中遇刺身亡，享年53歲。國家警察局長查爾斯（Leon Charles）8日表示，襲擊摩依士的嫌犯多達28人，26人來自哥倫比亞，2人為美國籍，3人在拘捕行動中被殺，8人仍在逃逸。海地駐美大使艾德蒙（Bocchit Edmond）認為，這場行動可能有海地內部人士接應。

▼ 海地警方逮捕28名涉嫌暗殺摩依士的嫌疑犯 。（圖／達志影像／美聯社）

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