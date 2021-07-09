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暗殺細節曝！海地總統滿身血慘死　傭人被綁「小孩躲房間逃死劫」

記者詹雅婷／綜合外電報導

海地總統摩依士7日凌晨遇刺身亡，當局逮捕26名哥倫比亞人、2名海地裔美國籍公民共28人，現正追捕幕後主謀。依據最新曝光的細節，襲擊者案發當下綑綁官邸工作人員，摩依士其中一名孩子因躲在家人房間才逃過死劫。

▲▼ 友邦海地總統摩依士（Jovenel Moïse）家中遇刺身亡。（圖／路透）

▲海地總統摩依士身中至少12槍身亡，第一夫人瑪婷傷勢嚴重被送往美國接受治療。（圖／路透）

綜合彭博、衛報、BBC報導，涉嫌暗殺摩依士（Jovenel Moise）的外籍武裝份子均經過訓練，在刺殺事件發生後，海地當局隨即展開追捕，槍戰持續到深夜，逮捕多名疑犯。官方證實，摩依士在案發現場身中12槍，當場死亡，且辦公室、臥室被洗劫一空。

當地法官德斯坦（Carl Henry Destin）指出，摩依士屍體上有12處大口徑槍傷，案發後被發現倒在地上，「他穿著藍色褲子，白色襯衫上沾滿了血，他的嘴巴張開，左眼也被子彈打爆，子彈打中他的前額、胸前有兩槍、臀部三槍，腹部還有一槍。」

▲海地民眾憤怒包圍警局要求交出嫌犯。（圖／達志影像／美聯社）

依據最新細節，當時摩依士的女兒喬瑪莉（Jomarlie Moïse）躲進哥哥房間裡逃過一劫，另外兩名傭人被綁起來，整間屋子除了摩依士和夫人瑪婷（Martine Moïse）外，沒有任何人遭到槍擊。

海地國家警察局長查爾斯（Leon Charles）8日晚間召開記者會，展示嫌疑人的護照、步槍、刀械、對講機等作案用品。海地現已逮捕28名嫌疑人，其中也包含11名闖入我駐海地大使館的武裝份子。但直到現在，官方仍未公布武裝分子殺人動機。

▲▼ 海地逮捕28名涉嫌暗殺總統摩依士的嫌疑犯 。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼海地逮捕28名涉嫌暗殺總統摩依士的嫌疑犯 。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 海地逮捕28名涉嫌暗殺總統摩依士的嫌疑犯 。（圖／達志影像／美聯社）

哥倫比亞國防部長莫拉諾（Diego Molano）稍早表示，初步掌握有哥倫比亞退役軍人涉案，8日接獲國際刑警組織要求提供嫌疑相關訊息的正式通知，將立即配合調查。此外，經海地選舉部長皮埃爾（Mathias Pierre）確認，2名海地裔美國籍人士身分曝光，分別是35歲的索洛奇（James Solages）及55歲的文森（Joseph Vincent）。

海地駐美大使艾德蒙則認為，這場行動恐有內部人士幫助，當地檢察官也已開始準備審訊摩依士身邊的高級護衛。

►快訊／武裝分子闖入台灣駐海地大使館！　外館聲明：11人被捕
►懷疑有內應！海地總統中12槍「左眼被打爆」　警：28嫌犯有2美籍
►涉殺海地總統…美籍嫌犯曾替「政敵」工作！　對手認：我也有嫌疑

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