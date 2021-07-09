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邁阿密樓塌遭埋　友邦巴拉圭證實：第一夫人姊妹「遺體尋獲」

▲▼邁阿密6月底發生大樓倒塌意外，巴拉圭第一夫人的姊妹蘇菲雅（Sophia López Moreira）與2名家人的遺體已被尋獲。（圖／路透、推特@fedeflowersok）

▲邁阿密6月發生大樓倒塌意外，巴拉圭第一夫人的姊妹蘇菲雅（Sophia López Moreira）與2名家人的遺體已被尋獲。（圖／路透、推特@fedeflowersok）

記者張寧倢／編譯

佛州邁阿密濱海公寓6月24日發生倒塌意外，目前搜救行動已經終止，現場人員轉為找尋失聯者遺體，而台灣友邦巴拉圭第一夫人的姊妹蘇菲雅（Sophia López Moreira）一家也遭到掩埋。根據美媒最新報導稱，蘇菲雅、丈夫與小兒子的遺體已經尋獲，但2名女兒目前仍然失聯中。

▲▼佛羅里達州邁阿密濱海公寓「張伯倫塔南棟大廈」（Champlain Towers South）發生倒塌意外，目前已經增至64人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

▲邁阿密濱海公寓「張伯倫塔南棟大廈」（Champlain Towers South）發生倒塌意外，目前已經增至64人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

根據《紐約郵報》報導，巴拉圭第一夫人的姊妹蘇菲雅一家五口不幸於邁阿密瑟夫塞德市（Surside）「張伯倫塔南棟大廈」（Champlain Towers South）倒塌意外中失聯，事發相隔2周，當局已透過爆破工程拆除殘存建物，並且由搜救轉為重建工作，罹難者目前增至64人、失蹤者人數為76人，而巴拉圭當局也證實，蘇菲雅等人的遺體已從廢墟中尋獲。

▲▼邁阿密6月底發生大樓倒塌意外，巴拉圭第一夫人的姊妹蘇菲雅（Sophia López Moreira）與2名家人的遺體已被尋獲。（圖／翻攝自推特／@fedeflowersok）

▲巴拉圭第一夫人的姊妹蘇菲雅與3名子女合影。（圖／翻攝自推特／@fedeflowersok）

據《紐約郵報》引述巴拉圭《Telefuturo》報導，巴拉圭總理阿塞維多（Euclides Acevedo ）證實，當局接到當地領事館與親友的消息稱，已經找到總統夫人的姐妹蘇菲雅、丈夫佩騰吉爾（Luis Pettengill）與他們的小兒子一共3人的遺體，但另外2名女兒則仍在失聯中，「很抱歉不得不告知這則消息。」

據悉，該棟公寓有許多來自阿根廷、巴拉圭、烏拉圭、委內瑞拉、哥倫比亞的移民，這些國家的政府都無法在第一時間聯繫上自己的國民。另外，美國部分州開放替外籍人士接種疫苗，藉此振興觀光，邁阿密正是熱門接種區，據《邁阿密先驅報》先前報導，有至少36名來自智利、古巴與波多黎各等拉丁美洲國家的失蹤者，其中一部分人士是為了接種新冠疫苗，才會特地來到美國，卻遭遇大樓倒塌事故。

►邁阿密樓塌增至64死！搜救終止「集中尋找遺體」　救難隊集體默哀

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