7月境外移入定序結果曝光！5案驗出3種變種病毒「3人染Delta」

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（9）日公布上週境外移入基因定序結果，總計16案當中有5案驗出變種病毒，分別是3案Delta病毒，1案英國變異株，1案巴西變異株。醫療應變組副組長羅一鈞說明，Delta病毒個案來自英國、印尼，相關個案都是入境就到集中檢疫所採檢，受到嚴密監控，不會漏到社區內。

▲醫療應變組副組長 羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

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羅一鈞指出，從7/2~7/8總計有16件境外移入送到昆陽實驗室，Ct值小於27就會進行定序，結果總計有5例完成，分屬3種變種病毒株。

▲境外移入基因定序結果（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心因應Delta病毒加嚴邊境管制，羅一鈞說明，上週有宣布針對境外移入進行定序，這是邊境加嚴方案之一，累積一週個案做說明。

羅一鈞指出，有3人定序為Delta病毒，分別來自英國與印尼。外界關心會不會傳播開，因為他們入境就進入檢疫所，期滿跟期中採檢，都在專案中受到嚴密監控，不會有漏到社區去的情形發生。

另有1人定序英國變異株，是一名本國籍女性從柬埔寨入境，和目前台灣本土流行的英國變異株序列不同；1人為巴西變異株，是美國返國的小朋友，7/4出現嗅味覺異常，而國內先言也有在巴西境外移入驗出變異株，並非首例。羅一鈞強調，後續會持續監控。