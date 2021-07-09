宗教場所「微解封」不得擲筊　5大原則公布：室內最多99人

記者嚴云岑／台北報導

宗教祭祀為許多人重要的精神支柱，但三級警戒後各類宗教場所均暫停開放，7/13起雖可微解封，但依然不准公祭、中元普渡。指揮中心副指揮官陳宗彥公布5大配套內容，基本原則是2.25平方公尺可站一人，最多不得超過99人，入場民眾達到可容留上限時，應暫停進入，並引導排隊入場，同時寺廟不放籤筒、不得擲筊。

陳宗彥提到，社會各界對於宗教場所原則不開放，對於有條件開放配套措施比較關心，在三級警戒狀況下，地方團體鄉鎮市區公所提報，財團法人報給內政部處理。

陳宗彥提到，防疫計畫要有6大內容，包括內部工作人員名冊、健康監測措施、監測異常處理機制、內部人員衛生防護措、清潔消毒、開放民眾入內防疫配套，最後一個是內部人員發生確診，或者宗教場所確診的的應變足跡。

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至於落值宗教場所防疫措施則有5項，一為實聯制、進入宗教場所應該全程佩戴口罩、禁止飲食，且入口處需量體溫、噴酒精等，入內民眾應保持1.5公尺社交距離，參加宗教儀式人員也要採梅花座並固定座位。

最後，陳宗彥說明，因為宗教場所大小不一，基本原則是2.25平方公尺可站一人，最多不得超過99人，入口應有管控人員管制，入場民眾達到可容留上線時，應暫停民眾進入，並引導民眾排隊入場。

陳宗彥表示，在三級警戒期間，寺廟裡面不提供、籤筒供民眾使用，其它易輪流接觸的物品，除了要求手部噴灑酒精消毒外，也應指派專人定時以酒精或消毒水消毒。