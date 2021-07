澳洲智庫：近4成澳洲人憂解放軍來襲　贊成協防台灣

▲調查結果顯示,澳洲有42%民眾認為中國會攻打澳洲,包括6%認為中國「即將」(soon)會來襲,36%認為是「遲早」(some time)。圖為澳洲軍隊。(示意圖/達志影像/美聯社)

文/中央社記者丘德真雪梨9日專電

澳洲智庫「澳洲協會」今天公布調查報告顯示,澳洲高達4成民眾認為,中國解放軍會攻打澳洲;同接近4成澳洲人贊成派兵協助台灣抵擋中國併吞。

「澳洲協會」(Australia Institute)進行一項名為「澳洲是否應該與中國戰爭以協防台灣」(Should Australiago to war with China in defence of Taiwan?)的意見調查,並在今天發表調查報告。

這項調查於6月11日至27日透過數據平台Dynata進行,針對澳洲和台灣民眾進行抽樣,包括603人居住於澳洲,以及606人居住於台灣。

調查結果顯示,澳洲有42%民眾認為中國會攻打澳洲,其中包括6%認為中國「即將」(soon)會來襲,36%認為是「遲早」(some time)。

至於台灣,則有49%民眾認為中國會攻打台灣,其中包括4%認為中國「即將」(soon)會來襲,51%認為是「遲早」(some time)。

報告指出,儘管澳洲與中國距離遙遠,但是對於擔憂中國軍隊來襲的比例,澳洲和台灣差不多;而且澳洲人認為中國軍隊「即將」來襲的比例比台灣人來得高。

報告提到,多數台灣民眾並不希望被中國政府統治或成為中國的一部分。有49%台灣人表示,不論後果如何均贊成台灣獨立。

報告發現,多數澳洲人對台灣希望獨立的意願抱持同情態度,2/3的澳洲人認為,即使台灣宣布獨立引來中國武力攻台,台灣仍然應該成為一個新的國家。

報告同時發現,有13%澳洲人認為中國「即將」攻打台灣,36%認為是「遲早」會。

當被及「如果中國併吞台灣」,澳洲是否應該派兵協助台灣人捍衛自由,38%澳洲人表示贊成,其中包括14%「強烈贊成」;29%反對,包括9%「強烈反對」。

但報告提醒,高達34%澳洲人表示「不知道/不確定」是否該協防台灣抵抗中國武力併吞。調查結果也顯示,僅21%澳洲人認為,澳洲已準備好投入戰爭以支援台灣爭取獨立;高達40%認為尚未準備好;39%表示「不知道/不確定」。

因此報告指出,預料日後如果爆發戰爭的可能性進一步提高的話,態度轉變為反對協防台灣的比例可能會增加。

隨著澳洲與中國關係持續惡化,多名澳洲政府官員近期公開提到有關戰爭準備的議題。同時,針對假如中國武攻台灣,澳洲或會支援美國協防台灣的議題也持續成為澳洲媒體關注焦點。

其中包括4月27日,澳洲內政部秘書長裴佐洛(Michael Pezzullo)向澳洲媒體撰文,宣稱澳洲「戰鼓」已經響起,並且「必須再次派遣戰士出戰」。當地媒體指出,裴佐洛的言論是針對台海局勢及來自中國軍事威脅而發表。

5月6日澳洲總理莫里森(Scott Morrison)向媒體表示,澳洲政府對台灣政策將堅定不變,如中國武力侵犯台灣,澳洲將會履行支援美國及盟友承諾。5月12日,莫里森也向媒體表示,備戰是他的職責,若低估與中國的潛在戰爭風險是「愚蠢」的。

