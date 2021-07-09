快訊／今日新增32例本土、12例死亡

記者洪巧藍／台北報導

國內本土疫情稍有趨緩，中央流行疫情指揮中心今（9）日公布國內新增32例本土病例，另有12例死亡。根據指揮中心公布數字，從5月11日本土社區疫情開始，國內累積超過1.3萬例本土病例，有超過700例死亡，過去兩週單日病例皆無超過百例，整體近期疫情趨勢向下。

▲流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲0709 COVID-19新增確診病例（圖／指揮中心）

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

指揮中心說明，今日新增12例死亡個案，為8例男性、4例女性，年齡介於40多歲至80多歲，發病日介於5月12日至7月4日，確診日介於5月16日至7月7日，死亡日介於6月30日至7月8日。

▲7月9日新增死亡COVID-19確診個案表，點圖可放大。（圖／指揮中心）

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月7日累計公布1萬3929位確診個案中，已有1萬1536人解除隔離，解隔離人數達確診人數82.8%。

▲5/1起本土病例採檢及發病趨勢。（圖／指揮中心）

指揮中心表示，今日新增4例境外移入個案，案15270為本國籍60多歲女性，6月25日自土耳其返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，7月7日檢疫期滿前採檢，於今日確診；個案在臺期間並無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。案15283為本國籍30多歲女性，7月7日自美國返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後在機場採檢，於今日確診；個案在臺期間並無症狀，已匡列同班機前後2排旅客共6人，均列居家隔離。案15289、15290皆為本國籍20多歲女性，7月7日自捷克搭乘同班機返臺，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後在機場採檢，於今日確診；2人在臺期間並無症狀，相關接觸者匡列中。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。