快訊／今增32例本土「分佈3縣市」　台北19例最多！

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（9）日公布最新確診病例，新增32例本土、12人死亡。有3縣市有病例，臺北市19例最多，其次為新北市11例、桃園市2例。

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▲7月9日公布 COVID-19新增確診病例（圖／指揮中心）

指揮中心表示，今日新增之32例本土病例(其中13例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為17例男性、15例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，發病日介於今(2021)年7月1日至7月8日。個案分布以臺北市19例最多，其次為新北市11例、桃園市2例；其中14例為已知感染源、1例關聯不明、17例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月7日累計公布1萬3929位確診個案中，已有1萬1536人解除隔離，解隔離人數達確診人數82.8%。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

▲5/1起本土病例發病趨勢。（圖／指揮中心）

▲▼7月9日新增死亡COVID-19確診個案表。點圖可放大（圖／指揮中心）