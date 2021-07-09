屏東Delta群聚基因定序出爐！　再增2人驗出相同病毒株

記者嚴云岑／台北報導

指揮中心今（9）日公布屏東delta群聚基因定序，再增2人驗出delta病毒，分別為案14905、15163，目前整起群聚17人中，共有15人驗出delta病毒，並無新個案。枋山、枋寮居家隔離667人均為陰性。

陳時中表示，屏東Delta群聚我無論是醫院或社區，都沒有新增病例，醫院也做過幾次檢驗，基本上都是陰性，除了先前報告過的13例為陽性外，其他都是陰性。最近有新增一名召回檢驗，還有1例檢驗中。

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▲屏東Delta印度變異株群聚及其相關個案關聯圖及枋寮醫院平面圖。（圖／指揮中心提供）

針對屏東群聚個案，陳時中日前表示，基本上已經可以知道感染源，屏東新增個案是案15184，主要來源跟案14298在6/20一起泡茶，泡茶群聚確診還有案14412和案14413，所以當時案15184也一同匡列。

另外，陳時中也提到，案15184和案15163一樣，跟案14905在6/26要移到集中檢疫所的時候有同車，所以案15184看起來是有兩個來源，不過他的CT值比較高一點，另外，血清檢查抗體檢查也陰性，可能感染時間比較近期，而案15184也是屏東多的一個Delta病毒株的群聚個案。