18歲乘客搶操縱桿降落變俯衝　機師獲助力奪回控制權

▲瑞安航空總裁事後表示，機師非常專業的處理這件事。（示意圖／擷取自fb）

實習記者陳培鈞／綜合報導

瑞安航空（Ryanair）7日一架飛往阿拉斯加西部的航班，在飛行途中突然被一名18歲的乘客賈登（Jaden Lake-Kameroff）伸手抓住操縱桿，導致飛機變成俯衝狀態，所幸在其他乘客協助下，機師重新取回控制權讓飛機安全降落，賈登下機後被警方逮捕，瑞安航空總裁表示，機師非常專業地處理這件事，很高興沒有發生進一步的事故。

根據《ABC》報導，這架飛機要從阿拉斯加州伯特利（Bethel）飛往阿尼亞克（Aniak），是一架小型飛機，機上共有5名乘客和1名駕駛，飛行期間賈登曾要求機師要提前起飛，並希望坐在副駕駛的位置，但遭機師拒絕。

▲機師和乘客互相幫助之下，成功讓飛機安全降落。（示意圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

由於駕駛座和乘客的座位間沒有障礙，坐在第2排的賈登，便伸手控制飛機操縱桿，短暫控制飛機，還讓飛機繼續俯衝，機師則在其他乘客的幫助下，成功奪回飛機控制權，並通知聯邦航空管理局。事發當時，飛機處於降落狀態，距離機場約8公里。

瑞安航空公司總裁表示，機師非常專業地處理這件事，他不僅讓飛機安全降落，還用無線電連絡我們，同時也感謝其他乘客挺身而出，很高興沒有發生進一步的事故。當地警方則表示，賈登的犯案動機不明，目前他將面對二級恐怖威脅、5項一級襲擊未遂罪和4項三級襲擊指控。